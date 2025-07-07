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    親信干政？ 澤倫斯基辦公室主任遭控隻手遮天 九度逼宮情報頭子

    烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克捲入權鬥疑雲。 （路透資料照）

    烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克捲入權鬥疑雲。 （路透資料照）

    2025/07/07 15:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《經濟學人》報導，烏克蘭總統澤倫斯基辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）據信正幕後推動一場即將於7月登場的政府大規模改組，旨在拔除異己、安插親信，進一步鞏固其在基輔的權力核心地位。葉爾馬克自2019年起主掌總統辦公室，因長期貼身輔佐澤倫斯基而備受爭議。

    報導指出，葉爾馬克被指利用其影響力，涉及多起高層人事鬥爭。這包括刻意放任副總理切爾尼紹夫（Oleksii Chernyshov）的貪腐案調查繼續進行，為其下台鋪路；同時策劃以親信、現任經濟部長斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）取代現任總理什米加爾（Denys Shmyhal）。

    一位匿名官員向《經濟學人》透露，切爾尼紹夫的真正問題在於他試圖成為與美國溝通的另一管道，因而妨礙了葉爾馬克。而他的去職，則為與葉爾馬克關係密切的斯維里登科晉升總理掃清了障礙。除了總理大位，教育、衛生、文化等部會也都在計畫改組的名單上。

    報導更驚爆，葉爾馬克已第九度試圖撤換國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov），後者是烏克蘭對俄情報戰的核心人物。葉爾馬克的圈內人稱布達諾夫是「反覆無常的革命家」，正建立自己的政治團隊；但其支持者則視他為少數敢於向總統直陳逆耳忠言的愛國者。

    然而，布達諾夫至今仍穩坐其位，顯示儘管葉爾馬克權勢高漲，總統澤倫斯基仍保有人事最終否決權。報導分析，葉爾馬克的實權來源並非來自選票或正式職位，而是與總統的非正式親密關係。據估計，他可能控制了高達85%流向總統的資訊。

    此場爆發於戰時的權力角力，其背景是美國軍援的持續下滑。分析指出，此舉已引發部分西方外交官擔憂，認為政治內鬥可能削弱澤倫斯基政府的戰時一致性與可信度。

    烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）中將。（路透資料照）

    烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）中將。（路透資料照）

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