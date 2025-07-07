為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    猜猜我在哪? 錢包完美偽裝 他花2天才找到

    1名網友在Reddit上表示，他花2天尋找失蹤錢包，最後在浴室地板磁磚看到。（擷取自Reddit）

    1名網友在Reddit上表示，他花2天尋找失蹤錢包，最後在浴室地板磁磚看到。（擷取自Reddit）

    2025/07/07 15:35

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕現實中某些動物會透過模擬身邊環境顏色，以此隱匿自身存在，最近某個錢包也因顏色徹底融入環境，讓主人費心找尋。1名網友近日在Reddit上表示，他花了2天尋找失蹤錢包，最終才在浴室地板磁磚看到它。

    根據《紐約郵報》報導，該網友在Reddit上分享的圖片顯示，錢包落在浴室地板某塊黑色磁磚上、完美融為一體，大小和形狀都與黑色磁磚相同。視覺錯覺徹底騙過主人雙眼，讓他花費2日才找到。

    這篇文章引發熱烈討論，有近500條留言。認同錢包難找並表達同情的網友說「它確實完美融入磁磚，找這麼久很正常。」「辛苦你了，我可能要找更久」、「這錢包根本隱身術大師。」「我花好幾分鐘才找到錢包，它怎麼剛好落在那塊黑色磁磚上？」

    認為只要用心就能找到錢包的網友則稱「我大概花4秒就找到了，你花2天太誇張了。」「找個錢包也能花2天？」「我認為找不到是你的問題。」「眼睛睜大一點好嗎？」

    事實上這類視覺錯覺，考驗個人觀察能力和對細節關注度；因每人觀察能力不同，找到圖中錢包所花費的時間也不一樣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播