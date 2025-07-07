猜猜我在哪? 錢包完美偽裝 他花2天才找到

1名網友在Reddit上表示，他花2天尋找失蹤錢包，最後在浴室地板磁磚看到。（擷取自Reddit）

2025/07/07 15:35

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕現實中某些動物會透過模擬身邊環境顏色，以此隱匿自身存在，最近某個錢包也因顏色徹底融入環境，讓主人費心找尋。1名網友近日在Reddit上表示，他花了2天尋找失蹤錢包，最終才在浴室地板磁磚看到它。

根據《紐約郵報》報導，該網友在Reddit上分享的圖片顯示，錢包落在浴室地板某塊黑色磁磚上、完美融為一體，大小和形狀都與黑色磁磚相同。視覺錯覺徹底騙過主人雙眼，讓他花費2日才找到。

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這篇文章引發熱烈討論，有近500條留言。認同錢包難找並表達同情的網友說「它確實完美融入磁磚，找這麼久很正常。」「辛苦你了，我可能要找更久」、「這錢包根本隱身術大師。」「我花好幾分鐘才找到錢包，它怎麼剛好落在那塊黑色磁磚上？」

認為只要用心就能找到錢包的網友則稱「我大概花4秒就找到了，你花2天太誇張了。」「找個錢包也能花2天？」「我認為找不到是你的問題。」「眼睛睜大一點好嗎？」

事實上這類視覺錯覺，考驗個人觀察能力和對細節關注度；因每人觀察能力不同，找到圖中錢包所花費的時間也不一樣。

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