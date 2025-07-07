馬斯克與川普決裂 北京不再視他為地緣政治資產

馬斯克原本被北京視為美中關係的橋樑，但在他與川普決裂後，馬斯克在北京眼中的地緣政治價值也隨之降低。（路透）

2025/07/07 15:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華爾街日報》（WSJ）6日報導，特斯拉暨太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克在美國面臨日益嚴峻的商業和政治挑戰之際，他在另一個最重要的市場中國也面臨困境，不僅特斯拉落後中國親手打造的本土競爭對手，馬斯克與美國總統川普決裂也重創他在北京眼中的價值。

WSJ指出，特斯拉電動車曾是中國最炙手可熱的車，馬斯克也備受北京青睞。中國政府為該公司提供大量獎勵措施，希望透過特斯拉注入技術並刺激競爭，來推動中國電動車產業發展。但風險在於，特斯拉開始落後中國自有品牌電動車。

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中國消費者表示，特斯拉愈發乏味，與本土市場格格不入。如今，中國設計的頂級電動車配備特斯拉通常不具備的功能，例如用於觀看電影和玩遊戲的多個大螢幕、用於冷藏飲料的冰箱及用於自拍的車載攝影機等。同時生產電動車和電池的比亞迪及電池巨頭寧德時代最近表示，他們各自開發新技術，讓用戶只需5分鐘即可為汽車充電。

特斯拉中國員工表示，他們曾向總部表達對公司產品老化的擔憂，但這些示警往往無法得到及時回應。由於沒有最吸引人的車款可供銷售，中國銷售人員在完成銷售目標上面臨更大壓力，這種挫折感也隨之加劇。

與此同時，馬斯克與川普的公開決裂限制馬斯克對北京的價值。1位知情人士稱，今年1月，中國國家副主席韓正在華府會見馬斯克，並告訴馬斯克，北京希望他能在美中關係中發揮「建設性作用」，但馬斯克據稱並未接受中國的提議。由於馬斯克與川普之間的不和，北京方面不再將馬斯克視為地緣政治資產，並將避免公開向他示好。

對馬斯克而言，在中國取得成功至關重要。以營收來看，中國是特斯拉僅次於美國的第2大市場，也是該公司最大的生產和出口中心，約佔其全球汽車出貨量的一半，並為其全球製造提供零件。

由於馬斯克先前與川普的關係，特斯拉在美國和歐洲的銷量下滑，而中國對特斯拉的重要性正日益凸顯。中國也是馬斯克聚焦技術的試驗場，例如全自動駕駛和無人駕駛計程車。

許多專家認為，特斯拉在中國的未來之路仍將坎坷。美國公司在中國市場有著悠久的歷史，它們曾短暫繁榮，但一旦本土競爭對手規模擴大，政府官員將競爭環境向本土龍頭企業傾斜，美企就會落後。

例如，21世紀初，摩托羅拉被中國企業逼出中國市場，因為在政府政策支持下，外企被迫分享技術並採用華為公司開發的電池標準。

2023年，蘋果曾是中國第一大智慧型手機製造商，但現在僅次於華為和另一個中國品牌，位居第3。這些品牌擁有受歡迎的功能，且價格更低。中國對政府官員使用蘋果設備的限制，以及有利於中國本土製造商的刺激政策，加劇蘋果業績惡化。

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