印尼勒沃托比火山再度噴發 日本氣象廳憂引發海嘯啟動監測

印尼東努沙登加拉省的勒沃托比火山（Mount Lewotobi）今（7）日上午開始發生大規模噴發，火山灰雲直衝至約1萬8000公尺的高空。（美聯社）

2025/07/07 15:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的知名旅遊勝地弗洛勒斯島（Flores Island），島上的勒沃托比火山（Mount Lewotobi）今（7）日上午開始發生大規模噴發，火山灰雲直衝至約1萬8000公尺的高空。接獲消息的日本氣象廳緊急啟動監測機制，觀察是否會導致海嘯等異常海面變化。

綜合外媒報導，印尼勒沃托比火山為特殊的「雙子火山」，由活躍的「公火山」（Mount Lewotobi Laki-Laki，Laki-Laki在印尼語指「男性」）和較靜態的「母火山」（Mount Lewotobi Perempuan，Perempuan在印尼語指「男性」）組成。它自2024年10月底開始頻繁噴發，顯示該區火山能量活躍，引起印尼當局高度重視。

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印尼火山機構指出，勒沃托比火山早在今年6月17日、18日就曾出現噴發，因此印尼當局將周邊7公里區域劃為管制區並禁止民眾進入，影響當地旅遊與飛機航班。當地時間7月7日上午11點 05分（台灣時間上午10點05分），勒沃托比火山再次發生劇烈噴發，厚厚的灰色火山灰覆蓋了附近村莊，目前尚無人員傷亡報告傳出。

印尼勒沃托比火山噴發消息也引起近期南部地震與火山活動頻繁的日本氣象廳關注，並發布「遠地地震相關資訊」，將持續觀察火山活動是否導致異常海面變化，以及是否對日本造成海嘯影響。澳洲達爾文的航空火山灰監測中心（VAAC）指出，根據氣象衛星「向日葵9號」觀測到的資料顯示，這次火山灰雲高度達1萬9000公尺。

Gunung Lewatobi Lakilaki, NTT erupsi lagi pagi ini. Kemungkinan penerbangan rute labuan bajo akan ditutup. Tunggu info selanjutnya. pic.twitter.com/cy3MC2xRSk — txt.dari.komodo （@asgar_iphank） July 7, 2025

Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki



Telah terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur （NTT） pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 11:05 WITA.



Erupsi teramati dengan tinggi kolom abu teramati ± 18.000 m di atas puncak （± 19.584 m di atas… pic.twitter.com/tHNDBO4p8g — Radio PRFM （@PRFMnews） July 7, 2025

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