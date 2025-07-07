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    印尼勒沃托比拉基拉基火山爆發 火山灰柱高達18公里

    印尼勒沃托比拉基拉基火山今（7）日噴發，火山灰柱高達18公里並覆蓋了村莊。（法新社）

    印尼勒沃托比拉基拉基火山今（7）日噴發，火山灰柱高達18公里並覆蓋了村莊。（法新社）

    2025/07/07 15:10

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕印尼勒沃托比拉基拉基火山（Lewotobi Laki Laki）今（7）日噴發，火山灰柱高達18公里並覆蓋了村莊。印尼地質局表示，火山爆發期間灼熱氣體雲從山坡傾瀉而下，目前尚無人員傷亡報告。

    根據《美聯社》報導，勒沃托比拉基拉基火山6月17日才劇烈噴發，火山灰柱高達1萬公尺。印尼火速將火山警戒提升至最高級，並警告若遇降雨恐引發熔岩洪流。多家航空公司也受到波及，6月18日有超過20個航班因火山灰擴散而取消。

    勒沃托比拉基拉基火山爆發頻率有增加趨勢，去年11月該火山也噴發，造成9人死亡和數十人受傷，今年3月它同樣再次噴發，這些事件驅使印度將禁區範圍擴大一倍多，達到半徑7公里。

    值得注意的是，「Laki-Laki」在印尼語中意為「男性」，因此勒沃托比拉基拉基火山可稱為勒沃托比「公火山」。勒沃托比「公火山」與勒沃托比「母火山」（Lewotobi Perempuan）是一對孿生火山，「Perempuan」在印尼語中意為「女性」。

    另外印尼是一個擁有2.7億人口的群島國家，地震活動頻繁，擁有120座活火山。

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