澳洲動物園獅子傷人「咬掉一條手臂」園方：絕不會處死牠

澳洲Darling Downs Zoo近日發生猛獸攻擊人類事件。（擷取自Darling Downs Zoo臉書）

2025/07/07 14:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於澳洲昆士蘭的一家動物園Darling Downs Zoo，6日發生猛獸襲擊人類事件。一名50多歲的女子在圍欄內遭到攻擊，園方未透露是哪種動物突發攻擊，但當地媒體稱該女子是在獅子圍欄內失去左臂。

Darling Downs Zoo在臉書公告，當天上午約8時30分，「我們大家庭中一位深受喜愛的成員正在猛獸區觀察飼養員的工作。這是她過去20年來經常做的事情，她對於與可能具危險性的動物相處的安全守則非常熟悉。

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目前無法解釋的是，一隻動物突然抓住她的一隻手臂，並造成嚴重傷害。在整個事件中，該動物從未離開其圍欄，現場的工作人員與民眾也完全沒有受到任何威脅。她隨後被直升機緊急送往布里斯本的PA醫院（Princess Alexandra Hospital），現正接受手術，情況穩定。」因應事件動物園將暫停開放至週二（7日）。

儘管園方未透露突發攻擊的動物種類，但澳洲多家媒體報導，闖禍的動物是一隻獅子。事發後，當地警方與職業健康與安全監管機構已著手調查。

園方事後再發文指肇事的動物「絕對不會被處死或以任何方式受到懲罰」。

另外，動物園稱受傷女子是「大家庭成員」，但沒有透露她在那裡工作。

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