美猶他州達美樂遭車輛撞上引發大爆炸 駭人影片曝光

美國猶他州一處達美樂披薩店，遭車輛撞上後引發大爆炸。（圖擷自@mookie_bombs「X」帳號）

2025/07/07 13:53

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州赫里曼（Herriman）5日晚間發生3車相撞事故，其中1輛休旅車撞進達美樂披薩店導致天然氣管線破裂，隨即引發大爆炸，從社群媒體流傳的影片可以看到，達美樂的屋頂當時被整個炸毀，大量碎片不斷從空中掉落下來。

據《CBC》報導，猶他州聯合消防局（Unified Fire Authority）表示，在爆炸發生前不久，有2名見義勇為的民眾從休旅車內救出駕駛和乘客，讓這起恐怖的爆炸沒有造成任何人員傷亡。

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不過，在造成休旅車失控的3車相撞事故中，仍有數名傷患被送往醫院。消防局透露，休旅車撞上的建築物裡共有達美樂、潛艇堡連鎖店Jimmy John's、美髮店Supercuts，除了達美樂門市被炸毀之外，另2間店面也嚴重受損。

相關影片請見︰

Our local domino's blew up here in Utah ???? pic.twitter.com/FRBDnqFW4K — Tyler （@mookie_bombs） July 6, 2025

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