美猶他州達美樂遭車輛撞上引發大爆炸 駭人影片曝光

2025/07/07 13:53

劉家凱/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國猶他州赫里曼(Herriman)5日晚間發生3車相撞事故,其中1輛休旅車撞進達美樂披薩店導致天然氣管線破裂,隨即引發大爆炸,從社群媒體流傳的影片可以看到,達美樂的屋頂當時被整個炸毀,大量碎片不斷從空中掉落下來。

據《CBC》報導,猶他州聯合消防局(Unified Fire Authority)表示,在爆炸發生前不久,有2名見義勇為的民眾從休旅車內救出駕駛和乘客,讓這起恐怖的爆炸沒有造成任何人員傷亡。

不過,在造成休旅車失控的3車相撞事故中,仍有數名傷患被送往醫院。消防局透露,休旅車撞上的建築物裡共有達美樂、潛艇堡連鎖店Jimmy John's、美髮店Supercuts,除了達美樂門市被炸毀之外,另2間店面也嚴重受損。

Our local domino's blew up here in Utah ???? pic.twitter.com/FRBDnqFW4K