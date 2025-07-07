數百專家修復圖坦卡門國王文物 迎接大埃及博物館開幕

150多名文物修復專家和100多名考古學家默默努力十多年修復圖坦卡門國王文物。（法新社）

2025/07/07 14:20

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕大埃及博物館原定7月3日舉行的開幕式被推遲，因區域安全擔憂，預計將在今年最後幾個月舉行。為讓該博物館迎來開幕，150多名文物修復專家和100多名考古學家默默努力十多年修復圖坦卡門國王文物。

根據《法新社》報導，大埃及博物館開放後，將成為世界上最大單一文明考古博物館。它將收藏超過10萬件文物，其中超過一半向公眾展出。該博物館最引人注目的文物為圖坦卡門5千多件藏品，包括黃金葬禮面具、鍍金棺材、黃金護身符等。

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修復工作由埃及和日本共同完成，日本提供8億美元（約台幣232億元）貸款和技術支援，埃及文物修復人員於實驗室開展修復工作。

雖1922年英國考古學家卡特（Howard Carter）發現圖坦卡門文物後透過塗蠟保護文物，但蠟之後吸附污垢，使金子黯淡無光。修復專家巴尤米（Hind Bayoumi）和同事們花數月時間，費盡心思清除金上的蠟。

這其中最複雜的工作為圖坦卡門鍍金棺材。修復人員馬格迪（Fatma Magdy）利用放大鏡和檔案照片重新組裝金片。她說「這就像解一個謎題，無論斷口形狀還是文字走向都至關重要。」

面對脆弱易碎藏品，修復人員則以薄而堅固的日本薄紙和Paraloid B-72以及Klucel G等黏合劑進行固定。

對許多修復專家來說，工作過程是一段感人旅程。修復專人員穆斯塔法（Moustafa）表示，「每件文物都提醒我們時間與歷史，或講述一個故事。」

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