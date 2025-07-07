謊稱罹癌設局！ 澳女用毒菇牛排毒害公婆與姑姑 殺人罪成立

澳洲女子艾琳．派特森被陪審團裁定以毒菇謀殺三名親屬罪名成立。圖為她先前搭乘囚車抵達法院時的畫面。（法新社）

2025/07/07 14:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲舉世矚目的「毒菇謀殺案」7日宣判，家庭主婦艾琳．派特森（Erin Patterson）被陪審團裁定，在午宴中將劇毒「死帽菇」摻入威靈頓牛排，謀殺其公婆與姑姑3人，並犯下一項殺人未遂罪，罪名皆成立。

《法新社》報導，此案發生在2023年7月，派特森邀請已疏遠的丈夫賽門（Simon）之父母唐（Don）、蓋兒（Gail），與姑姑海瑟（Heather）、牧師丈夫伊恩（Ian）午宴。其夫賽門因感覺「不自在」而婉拒，幸運逃過一劫。檢方指派特森當時因撫養費爭議與丈夫關係惡化。

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檢方在兩個多月的審訊中提出多項關鍵證據，指控其蓄意犯案。她不僅謊稱罹癌誘騙親友赴宴，警方更在垃圾場找到她丟棄、且帶有毒菇殘留物的食物烘乾機。此外，她的電腦亦有瀏覽住家附近死帽菇地點的紀錄。

派特森始終堅稱此案為「可怕的意外」，其律師也辯稱她並非蓄意使用毒菇。但派特森承認，因害怕被究責而對警方撒謊。倖存的牧師伊恩則證稱，派特森當天的餐點，來自與其他客人不同顏色的小盤子。

此案因手法離奇曲折，吸引全球媒體、播客與真實犯罪迷蜂擁至維多利亞州（Victoria）小鎮莫威爾（Morwell）。諷刺的是，派特森本人也是真實犯罪迷，朋友形容她有「超級偵探」的聲譽。

此案判決被視為鑑識科學與嚴謹偵查的勝利，檢方成功推翻被告以「意外」為藉口的說詞。在全球真實犯罪熱潮下，此案迎合公眾對平凡人物犯下重大罪行的關注，其判決也讓這起國際悲劇在司法上告一段落。

致命的「死帽菇」（Death Cap mushroom）是澳洲主婦派特森用以毒殺三名親屬的犯案工具，也是全球最毒的蕈類之一。（法新社檔案照）

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