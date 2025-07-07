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    李在明鐵桿！南韓第49任總理金民錫就職 鎖定經濟、關懷弱勢

    南韓新任國務總理金民錫7日在中央政府世宗辦公大樓出席就職儀式。（歐新社）

    南韓新任國務總理金民錫7日在中央政府世宗辦公大樓出席就職儀式。（歐新社）

    2025/07/07 13:57

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓新任國務總理金民錫7日在中央政府世宗辦公大樓出席就職儀式，正式履職。

    《韓聯社》報導，金民錫在就職儀式上表示，他將帶領國家走出內亂傷痕、經濟危機的陰影，成為開創偉大南韓、偉大國民、偉大總統時代的幕僚長，並致力照顧社會弱勢群體。

    金民錫作為總理的首個行程在就職儀式前就已展開。他在前往世宗辦公大樓途中，視察了南韓國立城市建築博物館施工現場，檢視高溫天氣下的工作環境。隨後，他訪問設於世宗辦公大樓的中央災難安全指揮中心，視察夏季災害應對準備情況，並指示相關單位務必做好週密部署。

    金民錫7日下午將前往中央政府首爾辦公大樓南韓國政企劃委員會，拜訪委員長李漢柱及全體委員，並慰問工作人員。

    金民錫預計9日前往世宗市國會議事堂和總統辦公室建築用地視察，並與經濟人文社會研究會、國家科技研究會相關人士舉行座談。

    南韓總統李在明上月4日提名金民錫出任國務總理，並於6月10日向國會提交任命案。任命案3日獲國會通過，金民錫成為李在明政府的首任暨南韓第49任總理。

    《路透》報導，金民錫是資深國會議員，也是李在明的政治盟友。他曾表示若能出任總理，重振經濟將是他的首要任務。

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