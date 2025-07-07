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    德國遺址發現尼安德塔人「脂肪工廠」 打碎哺乳動物骨骼提取油脂

    最近研究人員在德國發現尼安德塔人有「脂肪工廠」的古老證據。圖為示意圖。（路透）

    最近研究人員在德國發現尼安德塔人有「脂肪工廠」的古老證據。圖為示意圖。（路透）

    2025/07/07 13:39

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近日研究人員在德國發現尼安德塔人有「脂肪工廠」古老證據。這座工廠大約在12.5萬年前開始運作，尼安德塔人曾在這裡打碎並碾碎大型哺乳動物骨骼，以提取寶貴油脂作為額外食物來源。

    根據《Science Alert》報導，研究人員最近發表在《科學前緣》（Science Advances）雜誌中的報告稱，他們在德國東部一處名為諾伊馬克-諾德（Neumark-Nord）的遺址發現超過10萬塊骨骼碎片，這些骨骼至少來自172種大型哺乳動物，包括馬和鹿。

    許多骨頭上留有切割和故意破壞痕跡，顯示動物經過蓄意屠宰。研究人員也在同一地點還發現使用工具和火燒的痕跡，且都發生在一個相對較小區域內。綜合這些因素，研究人員判斷，這裡確實發生系統性骨骼加工過程。

    德國MONREPOS考古研究中心考古學家金德勒（Lutz Kindler）對此評價說「這是一次密集、有組織、有戰略性的行動。」

    研究人員認為，尼安德塔人能夠精準管理資源，在特定區域規劃狩獵、運輸動物屍體和提煉脂肪。他們了解脂肪營養價值，也知道如何有效獲取脂肪。他們行動很可能包括將動物屍體各個部分藏匿在特定區域，以便日後運送到油脂提煉地點使用。

    MONREPOS電腦科學家謝爾瓊（Fulco Scherjon）聲稱，該遺址保存完好，為未來研究開闢新可能性，包括研究尼安德塔人如何影響環境。

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