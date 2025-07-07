敵人已在屋內！印度媒體驚爆：中國對台灣發動「無聲戰爭」

外媒警告中國正透過隱蔽手段滲透台灣軍政體系；示意圖。（美聯社）

2025/07/07 12:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕台灣長年將國防重心放在防範中國軍事入侵，但印度國防媒體《歐亞時報》（EurAsian Times）近日警告，一場更隱蔽、更致命的「無聲戰爭」已在台灣島內全面展開。報導直指，北京透過所謂「隱蔽戰線」，正對台灣的軍事體系、政治結構乃至國族認同，進行深層且系統性的滲透與顛覆。

文章引用毛澤東名言：「我們要消滅敵人，必須有兩種戰爭，一種是公開的戰爭，一種是隱蔽的戰爭。」報導稱，中國的「影子戰爭」長於欺騙與操縱，台灣正是其首要攻擊目標。

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根據統計，2023至2024年間，台灣共起訴112名涉共諜案被告，其中三分之二為現役或退役軍人。與過去不同，涉案者不再只是邊緣人物，更包括立委、政治幕僚與資深將領，顯示中共正「外科手術式」滲透軍政體系，意在動搖忠誠、改變結構。

報導進一步揭露，北京透過犯罪集團、空殼公司、宗教組織、地下金流與僑社，建立龐大滲透網絡並招募內應。近期更有至少五名與總統賴清德與國安會秘書長吳釗燮相關人士疑洩密遭調查，國安單位已提高警戒。

面對這波滲透浪潮，賴清德總統三月啟動17項國安倡議，警告中國不只賄賂洩密，更支持組建願背叛國家的武裝小組。北京並透過居留證與中國護照模糊身分認同，構成重大安全威脅。

《歐亞時報》引述專家指出，台灣國安單位正關注中國仿效以色列對伊朗的「特務戰」模式。未來衝突可能不再從飛彈齊射或封鎖展開，而是以內部精準破壞、要害設施故障，甚至「領導層斬首行動」作為開端。

報導最後警告，中國目標並非征服，而是讓台灣「自我瓦解」。這場無聲戰爭已悄然開打，若台灣無法及時因應，最終恐敗於心理與認同戰場。

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