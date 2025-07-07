戰狼又耍陰！中國大使館帶頭抹黑法國「飆風」 推銷自家戰機

法國軍方與情報部門指出，中國在5月印巴衝突期間發動有組織的訊息戰，試圖抹黑法國主力戰機「飆風」（Rafale）在全球的形象，藉此打擊其銷售。（圖片取自法國空軍臉書）

2025/07/07 12:03

〔編譯盧永山／綜合報導〕《美聯社》7月6日報導，法國軍方與情報部門指出，中國在5月印巴衝突期間發動有組織的訊息戰，試圖抹黑法國主力戰機「飆風」（Rafale）在全球的形象，藉此打擊其銷售。中國的行動包括由駐外大使館的國防武官會晤當地安全高層，質疑「飆風」性能，並遊說潛在用戶改採中國製戰機。

《美聯社》引述法國情報部門的文件報導，中國駐外使館的國防武官帶頭破壞了「飆風」的銷售，試圖說服印尼等已下訂的國家不要繼續購買，並鼓勵其他潛在買家選擇中國製戰機，強調印度空軍在印巴衝突中損失多架「飆風」，戰力不如預期。多國官員已將中方推銷自家產品與抹黑法方戰機言論回報法國。

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今年5月，印度和巴基斯坦爆發為期4天的衝突。巴基斯坦聲稱其空軍在戰鬥中擊落了5架印度飛機，其中包括3架「飆風」。印度承認損失了飛機，但沒有透露具體數量。

法國空軍參謀長貝蘭格（Gen. Jérôme Bellanger）表示，據他掌握的情況，印度共損失3架戰機，其中1架為「飆風」，其餘為俄製蘇愷與法製幻象2000，這是「飆風」首次在實戰中遭擊落，法國已將「飆風」出售給8個國家。

貝蘭格坦言，各國對機型表現存疑是自然反應，但法方對「飆風」性能有信心。多位軍事專家也指出，單次衝突難以全面評估性能。英國王家聯合軍事研究所（RUSI）空軍專家布朗克（Justin Bronk）表示，「飆風」是目前西方出口的最成熟戰機之一，長年在中東與東歐多地部署並表現穩定。

法國官員一直在努力保護「飆風」的聲譽，避免其受損，並反擊巴基斯坦及其盟友中國在網路上對「飆風」的蓄意攻擊和虛假宣傳。他們表示，中國的行動包括在社群媒體上瘋傳貼文、偽造的「飆風」殘骸圖像、AI生成的內容，以及模擬戰鬥的電子遊戲描述。據專門研究網路假訊息的法國研究人員稱，印巴衝突爆發後，超過1000個新創建的社群媒體帳號，也散佈了中國技術優勢的言論。

法國情報部門表示，中國大使館的國防武官在與其他國家的安全和國防官員舉行的會晤中也表達了同樣的說法，他們認為印度空軍的「飆風」戰機性能不佳，並推廣中國製造的武器。

法國情報部門表示，中國大使館國防武官的遊說重點在於，那些已經訂購「飆風」的國家，以及其他正在考慮購買的潛在客戶，法國官員是從這些被接觸的國家獲悉中國大使館國防武官的遊說行動。

達梭航空（Dassault Aviation）目前已售出533架「飆風」，其中323架出口至埃及、印度、卡達、希臘、克羅埃西亞、阿拉伯聯合大公國、塞爾維亞和印尼。印尼已訂購42架，並考慮購買更多。

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