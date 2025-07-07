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    瑞士男子掉超深冰川裂縫 吉娃娃關鍵動作救了他一命

    吉娃娃狗一直守主人掉落的冰川裂縫旁，直升機救援人員順著繩索垂降到傷者身邊，成功將其救出。（圖擷取自Air Zermatt網頁）

    吉娃娃狗一直守主人掉落的冰川裂縫旁，直升機救援人員順著繩索垂降到傷者身邊，成功將其救出。（圖擷取自Air Zermatt網頁）

    2025/07/07 13:10

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕忠犬救主！瑞士1家直升機救援公司表示，近日在薩斯斐（Saas-Fee）上方的費冰川（Fee Glacier）執行1次非同尋常的任務。1名男子掉進1處約8公尺深的冰川裂縫，儘管出動直升機搜救仍如大海撈針，多虧守在冰縫旁的小吉娃娃狗指引，才找到動彈不得的主人。

    根據Air Zermatt公司發布的新聞稿，事發6日下午，這名男子與他的小吉娃娃狗一起行走在費冰川上時，突然跌入冰縫中，小吉娃娃則停在裂縫的邊緣。

    幸運的是，男子隨身帶著1部業餘對講機，他在冰縫中試圖用來呼救，附近有人聽到了緊急呼叫。下午3時，Air Zermatt公司的1支救援隊，搭載3名救援專家前往冰川搶救，然而，由於冰川表面雪白寬廣，難以辨認到底是哪個冰縫，搜救工作相當困難。

    這時出現決定性的一刻：一直守在男子墜入冰縫旁的小吉娃娃移動了，多虧了這個動作，救援隊得以準確定位事故現場。救援人員垂降進冰縫，成功救出受困男子。男子與小狗隨後被送往醫院治療。

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