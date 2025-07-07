BBC揭川普「瘋子理論」 靠變臉逼瘋全世界

美國總統川普（中）、副總統范斯（右）及烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮橢圓形辦公室會晤。據報導，川普在此次會面中對澤倫斯基強力施壓，此舉被視為其「瘋子理論」外交的具體展現。（路透）

2025/07/07 12:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普在處理外交政策時，展現出極高的不可預測性，正重塑國際秩序。英國《BBC》6日專文分析，川普將個人反覆無常的行為模式轉化為外交戰略，被稱為「瘋子理論」（Madman Theory），意在讓對手無法掌握其底線，進而被迫讓步。

「瘋子理論」源自前總統尼克森時期。倫敦政經學院（LSE）教授彼得．特魯博維茲（Peter Trubowitz）指出，川普建立自尼克森以來最集中的決策體系，外交政策幾乎全憑其個人性格與脾氣主導，對盟友與敵人皆採取同樣策略，導致美國承諾可信度遭質疑。

請繼續往下閱讀...

川普第2任期初期對俄示好，羞辱加拿大與歐洲盟國，揚言動武奪取格陵蘭，主張美國應重掌巴拿馬運河。對北約第5條安全承諾模糊其詞，促使歐洲多國重新評估對美依賴。在今年北約峰會上，各成員國紛紛加碼國防預算，秘書長呂特更傳訊感謝川普的「果斷行動」，引發示好爭議。

然而，川普的不可預測性是否真能嚇阻對手仍受質疑。他在白宮施壓烏克蘭總統澤倫斯基，促成美方企業取得烏礦權，卻對俄總統普廷束手無策。對伊朗核設施發動突襲亦未奏效。英國前外相黑格（William Hague）與美國約翰霍普金斯大學教授杜尼（Daniel Deudney）警告，這類行動恐促使伊朗加速發展核武，以北韓模式建立威懾。

美國在盟邦眼中的談判信譽正流失。歐洲多國官員坦言，已加速發展軍工與情報體系，強化國防自主。德施指出，若西歐欲追上波蘭等國水準，恐需投入多年。

《BBC》評論指出，川普的策略雖源自個人性格，也實質改變全球政治互動邏輯。儘管其舉措未必能重塑戰後秩序，但正試圖在中國崛起之際，鞏固美國主導地位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法