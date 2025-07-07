入住飯店櫃檯竟是「她」！機器人鞠躬問好 阿根廷妹嚇到崩潰

東京「奇怪的飯店」（Henn na Hotel）櫃檯上的女性機器人穿著白色制服與帽子。（圖擷自TikTok帳號 @manuenalemania）

2025/07/07 11:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕當飯店櫃檯人員被機器人取代，究竟是便捷還是驚悚？根據《紐約郵報》報導，1名阿根廷遊客近期在日本東京1家飯店辦理入住時，被眼前會說話、會鞠躬的擬真機器人櫃檯人員嚇壞，其驚恐反應的影片在TikTok上迅速爆紅，觀看次數已超過84萬。

影片中，化名@manuenalemania的遊客對著鏡頭哀嚎：「櫃檯人員是機器人！」畫面隨即轉向2名身穿白色制服、頭戴圓帽的機器人，僵硬地站在櫃檯後方。當其中1名機器人轉頭向她問好時，她嚇得連忙說：「不要看我、不要看我！」

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這家飯店是日本連鎖的「Henn na Hotel」（日文意為「奇怪的飯店」），該品牌以雇用大量擬人化機器人服務客人而聞名，部分分店甚至還有「恐龍」機器人。其創立初衷，是希望藉由科技「革新」傳統飯店業，為旅客提供更便捷的服務。

然而，這位阿根廷旅客的體驗顯然充滿不安。在自助機台掃描護照、完成入住手續後，機器人隨即用僵硬的語氣說：「您的入住手續已完成，祝您住宿愉快。」語畢還深深一鞠躬，讓她嚇得當場尖叫。

這段影片引發網友熱議，許多人同樣感到毛骨悚然，並將場景比作科幻驚悚影集《黑鏡》的情節。有網友感嘆：「你為此苦讀餐旅管理」，諷刺人類工作被取代的現象。

諷刺的是，據報導，這家曾大張旗鼓宣揚AI服務的飯店，近年已因營運挑戰，「解雇」了旗下240名機器人中的半數以上。許多顧客抱怨，機器人時常故障或無法理解指令，反而給人類員工創造了更多收拾善後的工作，凸顯了所謂「高科技待客之道」與現實需求之間的巨大落差。

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