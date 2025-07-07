南韓總統李在明就職滿月 施政滿意度突破60％

南韓民調機構「Realmeter」7日公布最新民調，顯示李在明的施政滿意度在就職滿月後突破60％。（路透）

2025/07/07 11:38

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明6月4日就職，如今就職已滿1個月，南韓民調機構「Realmeter」7日公布最新民調，顯示李在明的施政滿意度在就職滿月後突破60％。

根據南韓《韓聯社》報導，Realmeter受網媒《能源經濟新聞》委託，在6月30日至7月4日針對南韓全國2508位18歲以上國民進行訪問調查，結果顯示，李在明的施政滿意度為62.1%，比上一週上升2.4個百分點，就職後呈現連續4週上升趨勢。不滿意度則為31.4%，較上週下降2.2個百分點，另有6.5%的受訪者回答「不清楚」。

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Realmeter分析指出，李在明舉行就任首月記者會並與當地城市居民進行座談，南韓政府對行動網路業者「SK電訊」的用戶資訊外洩案採取具體措施，李在明政府與民溝通的能力以及民生經濟政策執行力獲得好評，加上政府近期宣布的房市新政，也推動滿意度上升。

此次民調在6月30日至7月4日針對南韓全國2508位18歲以上國民進行訪問，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。

此外，Realmeter在本月3日至4日也針對全國1003位18歲以上國民進行政黨支持率調查，結果顯示，執政黨共同民主黨支持率為53.8%，比上週上升3.2個百分點；最大在野黨國民力量為28.8%，下降1.2個百分點。此外，改革新黨為3.2%，祖國革新黨3.1%，進步黨0.6%。

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