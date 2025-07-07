倫敦七七爆炸案20週年 施凱爾和查爾斯出席紀念活動

英國國王查爾斯三世今（7）日對倫敦7月7日爆炸案發生20週年後所展現的團結精神表達敬意。（路透）

2025/07/07 11:13

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國首相施凱爾和國王查爾斯三世今（7）日針對倫敦7月7日爆炸案發生20週年後所展現的團結精神表達敬意。目前倫敦正舉辦多項活動，預計王室成員也會共同參與。

根據《法新社》報導，2005年7月7日4名伊斯蘭極端分子在倫敦阿爾德門站、埃奇韋爾路、國王十字車站等地引爆自殺式炸彈，造成52人死亡和數百人受傷。

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查爾斯三世敦促人們汲取事件後展現的「勇氣和同情心」。他7日表示「我們懷著沉痛心情緬懷在邪惡行徑中喪生的52名無辜者，以及他們親人的悲痛」、「與此同時，我們也應銘記在那一天黑暗中湧現出的勇氣和同情心故事。」

查爾斯三世強調，緊急救援人員和同胞們勇敢面對危險並幫助陌生人，這樣的無私精神提醒人們，就算惡劣情況下，人性仍保留美好一面。他並補充，英國人始終團結一致。

查爾斯三世指出，雖然恐怖永遠不會被忘記，但國家或許可以從把社區團結在一起的方式得到安慰。他說「讓我們藉此20週年紀念之際，重申我們致力於建立一個所有信仰和背景的人們都能相互尊重和理解的社會承諾。」

施凱爾也聲稱「那些試圖分裂我們的人失敗了，我們當時團結一致，現在仍團結一致。我們反對仇恨，並捍衛我們賴以生存的自由、民主和法治價值觀。」

英國首相施凱爾今（7）日對倫敦7月7日爆炸案發生20週年後所展現的團結精神表達敬意。（美聯社）

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