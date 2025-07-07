微塑膠入侵人體私密處！最新研究：男女精液卵巢普遍驗出

科學家最新研究指出，男性精液中竟普遍檢出微塑膠，最常見為俗稱「鐵氟龍」的聚四氟乙烯（PTFE），引發對生育健康的憂慮。示意圖。（法新社資料照）

2025/07/07 10:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕繼入侵人體血液與大腦後，微塑膠如今更兵臨人類繁衍後代的最後防線。根據《紐約郵報》報導，一項最新研究首度在人類的精液與卵巢濾泡液中，普遍檢測出微塑膠顆粒，引發科學界對其可能衝擊生育能力的嚴重關切。

這項於「歐洲人類生殖與胚胎學會」（ESHRE）年會上發表的研究，分析了29名女性與22名男性的生殖系統液體樣本，結果發現高達69%的女性與55%的男性樣本中都含有微塑膠。在男性精液中最常見的，竟是俗稱「鐵氟龍」的聚四氟乙烯（PTFE）。

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主導此研究的義大利巴勒莫大學學者戈麥斯-桑切斯（Emilio Gomez-Sanchez）博士表示：「其普遍的程度令人震驚。」他指出，動物研究已顯示，微塑膠可能誘發炎症、DNA損傷與內分泌干擾，因此「有可能損害人類的精子或卵子品質。」

另一位義大利微塑膠研究專家蒙塔諾（Luigi Montano）醫師也表示，其先前研究已暗示微塑膠會降低精子數量與品質，他形容最新發現「非常驚人」。這項發現尤其令人擔憂，因為美國正努力應對生育率下降的危機。

專家建議，民眾無需過度恐慌，但可採取簡單步驟減少暴露，例如使用玻璃容器儲存與加熱食物，並限制飲用瓶裝水。然而，微塑膠污染已無所不在，研究估計，人類每年約攝入250公克，相當於一個「裝滿的晚餐盤」的份量。

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