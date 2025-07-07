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    天皇第一次！德仁伉儷飛抵蒙古訪問 將出席那達慕大會

    日本天皇德仁與皇后雅子6日以國賓身分訪問蒙古國，搭乘專機飛抵蒙古烏蘭巴托。（歐新社）

    日本天皇德仁與皇后雅子6日以國賓身分訪問蒙古國，搭乘專機飛抵蒙古烏蘭巴托。（歐新社）

    2025/07/07 12:20

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本天皇德仁與皇后雅子6日以國賓身分對蒙古國展開正式訪問，是歷代天皇首次訪問該國，行程共8天。天皇夫婦將與蒙古國總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）會晤，並前往紀念二戰日本人的慰靈碑獻花。

    《共同社》報導，天皇夫婦6日上午從東京羽田機場乘坐政府專機出發，下午抵達蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）近郊的成吉思汗國際機場。

    正式行程包括8日在烏蘭巴托市中心蘇赫巴托廣場（Sukhbaatar Square）舉行的歡迎儀式，並在政府大樓與呼日勒蘇赫伉儷會面；晚間在下榻的賓館出席晚宴，天皇將致辭。

    11日天皇夫婦預定參加蒙古國最大盛典「那達慕」（Naadam）大會的開幕式，觀賞摔跤、射箭及賽馬等蒙古傳統運動競賽。

    1945年二戰結束後，蘇聯俘虜的日本人中約1.4萬人被移送至蒙古，其中1700餘人死亡。烏蘭巴托郊外有日本政府建造的「日本人死者慰靈碑」，天皇夫婦8日將造訪該處。

    德仁在還是皇太子的時代，曾於2007年訪問蒙古，這次是第2次訪問蒙古。皇后雅子則是首度訪問蒙古。一行計畫13日返國。

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