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    蘇利南選出首任女總統 專家：一上任恐遇經濟挑戰

    蘇利南議會6日舉行總統大選，最終結果為今年71歲的格林斯西蒙斯順利當選，資料照。（法新社）

    蘇利南議會6日舉行總統大選，最終結果為今年71歲的格林斯西蒙斯順利當選，資料照。（法新社）

    2025/07/07 11:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家蘇利南議會6日舉行總統大選，最終結果為今年71歲的格林斯西蒙斯（Jennifer Geerlings-Simons）順利當選，成為該國首位女總統。但有專家認為，由於國內經濟問題，格林斯西蒙斯一上任就將迎來極大的挑戰。

    綜合外媒報導，蘇利南總統是由議會選出，當中還需要擁有超過3分之2的得票數才可以當選。在5月的總統選舉中，由於沒有1位候選人達成條件，因此由格林斯西蒙斯領導的政黨聯合其他5個政黨組成新的聯盟，目的是為了推翻現任領導人的政權。

    6日再次舉行總統大選，最後由格林斯西蒙斯順利當選，她在當選後發表感言表示，作為國家首任女性總統，深知此頭銜將會為日後繁重的公務增添壓力，但自己仍會不畏挑戰，持續推動正確的政策。

    蘇利南現任總統桑託基（Chandrikapersad Santokhi）在任期間腐敗醜聞不斷，甚至向國際貨幣基金組織求助，最終讓公共債務大幅重組，同時政府的補貼也大量減少，以宏觀的國家經濟上來說，桑託基最後取得成功，但民眾在背後苦苦支撐下終於崩潰，並引發多起流血抗議。

    在格林斯西蒙斯組織的政黨聯盟成立之際，蘇利南沿海地區正打算開採石油，這將為國家帶來大量的收益，目前預計2028年開始生產；蘇利南經濟學家協會前主席拉馬烏塔辛格（Winston Ramautarsingh）指出，在第一批石油成功生產之前，新政府將迎來嚴峻挑戰。

    拉馬烏塔辛格提到，其中一個原因是蘇利南每年需要償還4億美元的債，而國庫現在並沒有那麼多錢，現任政府雖然延後債務償還時限，但這筆金額仍需於歸還。

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