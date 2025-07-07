納坦雅胡前往白宮之際 加薩停火提案新細節浮出水面

在以色列統理納坦雅胡訪問白宮前，以色列6日派出談判小組前往卡達，加薩停火方案新細節也浮出水面。（路透）

2025/07/07 09:55

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普之前在X上表示，以色列已同意加薩地區60天停火條件。川普準備7日在白宮接待以色列總理納坦雅胡，針對停火協議及人質釋放等議題進行討論。在納坦雅胡訪問白宮前，以色列6日派出談判小組前往卡達，加薩停火方案新細節也浮出水面。

根據《美聯社》報導，納坦雅胡在離開以色列前，強調消滅哈瑪斯軍事和執政力量目標。他表示「有20名人質活著，30人死亡。我們下定決心要把他們全部救回來，我們也下定決心確保加薩不再對以色列構成威脅。」

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1位知情人士向《美聯社》提供調解員提交給哈瑪斯的最新停火提案副本，另外2位知情人士也證實該提案的真實性。該文件概述為期60天的停火計劃，在此期間，哈馬斯將交出10名生存人質和18名死亡人質，以軍將撤至以色列和埃及接壤的加薩邊界緩衝區，並運送大量援助物資。

該文件指出，援助物資將由聯合國機構和巴勒斯坦紅新月會分發。文件並未具體說明加薩人道基金會（GHF）處置問題，以色列希望該基金會取代聯合國協調體系。

與先前停火協議一樣，以色列將釋放巴勒斯坦囚犯以換取人質，但具體人數尚未達成協議。

該文件還聲稱，川普將在此期間保證以色列停止軍事行動，並補充川普將親自宣布停火協議。川普個人擔保似乎是試圖向哈瑪斯保證，以色列不會像3月停火期間那樣單方面恢復戰鬥，當時延長停火的談判似乎陷入停滯。

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