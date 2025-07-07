中國瘋傳青島大學宿管員中暑去世 揭發遲未裝空調醜聞

中國青島大學宿管員，傳出活活熱死在值班室，揭發出宿舍沒裝空調的醜聞。（圖擷微博）

2025/07/07 10:14

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國青島大學瀅園學生宿舍，於6日早上7時30分許傳出58歲宿舍管理員張培生在值班室活活熱死，同天還有學生中暑送醫，旋即揭發出校方遲遲沒有幫宿舍裝空調的醜聞，引發中國網友關注。

中國青島大學於今天（7日）凌晨1時28分發布聲明，指稱浮山校區物業工作人員（宿管員）在值班室被發現身體狀況異常，學校第一時間撥打急救電話並報警，救護員抵達現場後確認其已不幸離世，警方已初步排除刑事案件的可能性，詳細原因尚在調查中。

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不過，青島大學旋即遭到各界抨擊，痛斥校方竟然選擇在半夜偷偷發聲明，還有人質疑都2025年了，為何做為山東省重點高等學校的青島大學竟然還會發生中暑死亡事件，不知每年幾十億人民幣的經費都用到哪裡去了。

據了解，青島當天體感溫度超過攝氏40度，宿管員值班室由於沒有通風也沒有冷氣，死者張培生經常到外頭納涼，但最終還是倒在屋內死亡，事發後值班室溫度實測達攝氏51度。

除此之外，青島大學學生爆料校內宿舍大多都沒裝空調，在去年9月的開學典禮上，校長還承諾會改善住宿條件、解決空調問題，但直到現在都沒加裝冷氣，讓不少網友看了相當氣憤，直指在青島動輒體感40度以上的高溫下，學校根本是在罔顧人命。

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