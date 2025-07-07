宇宙級「餵食秀」！天文學家首度捕捉大質量恆星吞噬氣體畫面

此為藝術家對原恆星「仙王座A HW2」的詮釋圖。圖中描繪了氨氣構成的吸積盤，正以螺旋方式墜入中心的年輕恆星，為其高速成長提供養分，同時在兩極噴射出強烈的氣流。 （圖：NSF/AUI/NSF NRAO/B. Saxton）

2025/07/07 09:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，一個國際天文學家團隊，首次利用電波望遠鏡，直接觀測到一顆正在形成中的大質量恆星，正以驚人速率「吞噬」周圍的氣體。這項發現不僅為「大質量恆星如何形成」這個數十年的天文學辯論畫下句點，更證實了其形成機制與普通恆星相似。

由義大利國家天體物理研究所領導的團隊，利用美國國家科學基金會的甚大天線陣（VLA），對距離地球約2300光年的原恆星「HW2」進行觀測。他們以宇宙中常見的「氨分子」（NH3）作為示蹤劑，成功追蹤了環繞恆星周圍氣體的運動軌跡。

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觀測結果顯示，在距離HW2約200至700天文單位處，存在一個由氨氣構成的、高溫且緻密的環狀「吸積盤」。團隊測得，氣體正以每年約千分之二太陽質量的驚人速率，旋轉並墜入恆星之中，這是迄今為止在大質量原恆星上測得的最高速率之一。

此觀測結果與先進的電腦模擬高度吻合，完美驗證了「吸積盤餵養」的理論模型。此外，觀測也發現吸積盤的形狀不規則，顯示可能有外部的氣體「流光」正在為其補充物質，以維持其高速成長。

這項發現，為長達25年的科學爭論提供了確鑿證據。過去學界對於像HW2這樣的大質量原恆星，是否能透過穩定的吸積盤來成長，始終存在分歧。

研究團隊指出，這次突破歸功於VLA電波陣列的超高靈敏度。美國國家電波天文台的亨特（Todd Hunter）博士更展望，未來升級版的VLA將能揭開更多宇宙秘密。此研究成果已發表於《天文與天體物理學》期刊。

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