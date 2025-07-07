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    德州洪災急升至80死！川普直呼「太可怕」簽署重大聲明

    美國德州洪景象。（路透）

    美國德州洪景象。（路透）

    2025/07/07 08:55

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德克薩斯州中部上週五（4日）美國獨立日假期下起暴雨，引發山洪暴發，死亡人數暴增至80人，41人失蹤。當局表示，死者至少包括28名兒童，其中克爾郡（Kerr County）基督教女童軍夏令營「神秘營」遭沖毀，搜尋行動進入第三天，仍有10名女童和1名輔導員下落不明。美國總統川普對此直呼「太可怕了」，並表示他可能將於週五前往該地區。

    綜合外媒報導，德州官員確認，截至6日，洪災已造成80人死亡。克爾郡警長萊沙（Larry Leitha）表示，克爾郡是這次洪水的重災區，已有68人死亡，其中包括28名兒童。德州州長艾波特（Greg Abbott）則警告，預計未來幾天將有「更多強降雨」，洪水仍然可能對德州部分地區構成危險。

    川普總統6日表示，他預計將於週五前往德州，視察該州受洪水襲擊最嚴重的地區。他說道，「我們想留點時間，我本來今天就想做，但那樣只會礙事。」

    川普週日上午也簽署了德州克爾郡的「重大災難聲明」，他在社群平台Truth Social發文表示，他已簽署重大災難聲明，「以確保勇敢的急救人員能夠立即獲得所需的資源，這些家庭正在經歷一場難以想像的悲劇，許多人喪生，還有許多人失蹤。川普政府將繼續與州和地方領導人密切合作。」

    川普補充說，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）昨天與州長艾波特一同前往現場，州長正在努力幫助州的人民，美國海岸警衛隊與急救人員攜手挽救了850多人的生命。

    美國德州克爾郡發生致命洪水後，神秘營地小屋內的家具散落一地。（路透）

    美國德州克爾郡發生致命洪水後，神秘營地小屋內的家具散落一地。（路透）

    美國德州克爾郡發生致命洪水，神秘營地小屋內慘況。（路透）

    美國德州克爾郡發生致命洪水，神秘營地小屋內慘況。（路透）

    美國總統川普直呼「太可怕了」，並表示他可能將於週五前往德州。（歐新社）

    美國總統川普直呼「太可怕了」，並表示他可能將於週五前往德州。（歐新社）

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