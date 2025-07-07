不只罵荒謬！川普驚爆：曾擋下馬斯克安插親信當NASA署長

美國總統川普（左）與全球首富馬斯克（右）的關係近期因政策分歧而決裂。（法新社資料照）

2025/07/07 08:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕在科技富豪馬斯克宣布成立「美國黨」後，美國總統川普的反應不僅是公開譏諷其「荒謬」，更升級為揭露昔日權力內鬥的指控。據《衛報》報導，川普在其社群平台發文驚爆，他過去曾拒絕馬斯克安插其友人、同為太空產業要角的艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國航太總署（NASA）署長，川普直言，讓馬斯克的密友掌管與其企業利益高度相關的政府機構「並不恰當」。

川普進一步將馬斯克的組黨動機，直接與經濟利益掛鉤。他聲稱，馬斯克之所以有此舉動，是出於對其政府計畫終止電動車購買補貼政策的不滿。這場隔空交火也讓川普先前更具威脅性的言論浮上檯面，他曾暗示可能研究將這位南非出生的歸化公民「驅逐出境」，並考慮削減馬斯克旗下SpaceX公司持有的數十億美元政府合約。

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川普對馬斯克近期的行為形容為「徹底脫軌」的「火車災難」，並將第三勢力的作用定義為「製造徹底的破壞與混亂」。

雙方積怨已深，馬斯克曾重提已故「淫魔富豪」艾潑斯坦案，影射川普涉入其中；川普也曾揚言要調查將這位南非出生的歸化公民「驅逐出境」的可能性，並威脅削減其太空公司SpaceX的政府合約。

諷刺的是，根據資料，馬斯克曾花費超過2.75億美元的個人財富，協助川普在去年贏得總統大選，昔日的金主與政治盟友如今徹底反目。財政部長貝森特也向媒體表示，特斯拉等公司的董事會，可能正勸說馬斯克專注於商業，而非政治活動。

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