以伊停火後首度出擊 以軍襲擊葉門港口與發電廠

以軍6日深夜空襲葉門。圖為以色列F-15戰機。（路透）

2025/07/07 08:10

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗停火之後，中東局勢仍緊張。以色列國防軍7日凌晨表示，因葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）多次襲擊以色列，以軍對葉門3座港口、1座發電廠的叛軍目標發動攻擊。

綜合外媒報導，以色列6日深夜至7日凌晨對紅海沿岸的荷台達（Hodeida）、拉斯伊薩（Ras Isa）、薩利夫（Salif）等港口以及拉斯卡納提卜（Ras Kanatib）發電廠發動空襲。此外，以軍也攻擊了一艘在2023年11月被青年運動劫持的貨輪「銀河領航者號」（Galaxy Leader）。

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以色列國防軍在空襲後發布聲明表示：「青年運動在該船上安裝了雷達系統，並利用它來追蹤國際海域上的船隻，以利規劃進一步的恐怖活動。」以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，青年運動將會為其行為付出沉重代價，如果青年運動未來繼續向以色列發射無人機和彈道飛彈，以軍將發動更多空襲。

青年運動方面證實以軍襲擊，但在當地時間7日凌晨透過簡短聲明表示：「葉門防空部隊使用大量本地製造的地對空飛彈，有效抵抗了以色列的侵略。」目前還沒有以軍空襲造成人員傷亡的報告。

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