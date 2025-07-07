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    紅海貨輪再遇襲！無人艇、飛彈猛攻起火 船員棄船逃生

    英國海事安全公司通報，1艘希臘營運的散裝貨輪Magic Seas週日在紅海遭火砲、無人機和飛彈襲擊。（圖擷自X）

    英國海事安全公司通報，1艘希臘營運的散裝貨輪Magic Seas週日在紅海遭火砲、無人機和飛彈襲擊。（圖擷自X）

    2025/07/07 08:20

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國海事安全公司安布雷（Ambrey）稍早通報，1艘希臘營運的散裝貨輪當地時間週日（6日）在紅海遭到火砲、無人機和飛彈襲擊，緊急棄船的船員被途經船隻搭救，攻擊手段與伊朗扶植的葉門叛軍青年運動（Houthis）相當一致。

    據《路透》報導，攻擊事件發生在葉門西南沿岸，遇襲的是懸掛賴比瑞亞國旗的散裝貨輪「Magic Seas」。這是4月中旬至今，該重要航運通道第一次發生此類事件。

    安布雷和英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）均在通報中表示，散裝貨輪先是遭到8艘小艇的砲火襲擊，船上的武裝保全人員立即還擊；隨後再遭4艘無人艇襲擊，並被飛彈命中。

    安布雷在通報稱，「2艘無人艇衝撞了貨輪左舷，船上貨物受損」；UKMTO則表示，攻擊導致貨輪起火，船員被1艘途經船隻救起，目前均安全。

    UKMTO消息人士進一步稱，因散裝貨輪進水，船員被迫棄船逃生。貨輪公司「Stem Shipping」已向《路透》證實了上述消息。

    目前沒有任何組織或團體聲稱對這起攻擊負責。但安布雷評估，散裝貨輪符合「既定青年運動的目標特徵」。

    與伊朗結盟的青年運動自2023年11月起，對紅海商船發動了逾100次襲擊，稱此舉旨在聲援巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）對抗以色列入侵。

    今年5月，美國總統川普宣布美軍將停止空襲青年運動，並稱該組織已同意停止襲擊商船。

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