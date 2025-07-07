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    首頁　>　國際

    評馬斯克組美國黨 美財長：他應該遠離政治

    2025/07/07 03:39

    〔中央社〕億萬富豪馬斯克宣布成立新政黨、他與美國總統川普的仇隙也因之擴大一天之後，美國財政部長貝森特今天表示，馬斯克應該專注於經營他的企業。

    路透社報導，投資公司Azoria Partners原定下週推出一支投資馬斯克（Elon Musk）旗下電動車大廠特斯拉（Tesla）股票及選擇權的指數股票型基金（ETF），也以組黨一事與「他擔任全職執行長的責任衝突」為由，宣布延後Azoria Tesla Convexity ETF上市時間。

    馬斯克昨天宣布成立美國黨（America Party），以回應川普的「大而美」減稅和支出法。馬斯克認為該法會導致美國破產。

    貝森特（Scott Bessent）今天告訴有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union），馬斯克旗下特斯拉和太空探索科技公司（SpaceX）的董事會或許更希望他不要涉入政治。

    貝森特說：「我想那些董事會不喜歡昨天這項宣布，將會勸他專注於自己的事業，而不是政治活動。」

    白宮並未正面回應馬斯克構成的威脅，但強調「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）的通過凸顯共和黨的狀態強健。

    白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）：「做為共和黨領導人，川普總統以前所未見方式團結並且壯大了這個政黨。」）1140707

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