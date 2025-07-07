美財長：未來幾天將宣布數項貿易協議

2025/07/07 02:39

〔中央社〕美國財政部長貝森特今天表示，在對等關稅寬限期7月9日到期前，華府即將達成數項貿易協議。他並預告，未來數日將會有幾項重大宣布。

貝森特（Scott Bessent）告訴有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union），總統川普將致函對美國而言貿易量不大的100個國家，通知他們將面臨最初於4月2日定下、後來寬限至7月9日的較高關稅稅率。

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路透社報導，貝森特說：「總統川普將寄信給一些我們的貿易夥伴，告訴他們如果不加快取得進展，那麼8月1日他們將會重新回到4月2日的關稅水準。所以，我認為我們很快就會看到許多協議達成。」

自從重返白宮以來，川普點燃全球貿易戰火、顛覆金融巿場，讓各國決策人士為捍衛經濟而疲於奔命，包括設法對美國和對其他國家達成協議。

川普4月2日宣布基準關稅10%，並且對多數國家課徵額外關稅，有些甚至高達50%。但後來這些額外關稅措施暫緩90天，以便相關國家有時間談判及簽署協議，這段時間仍課徵基準關稅10%。

貝森特否認8月1日是新的協商最後期限。他說：「我們的意思是，這是實施時間。如果你想要加快速度，那就去做吧。如果你選擇回歸原定的稅率，那是你的選擇。」

白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）訪談中，對那些正在認真談判的國家提供了一些回旋空間。

哈塞特說：「你知道，美國向來願意就世界上正在發生的一切事情與所有人對話…確實有最後期限，有些很接近（達成協議），因此也許有些會情況會延後超過原定期限。」他指出，是否可以延後，將由川普總統決定。）1140707

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