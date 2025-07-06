中國利用緬甸內戰大肆開採稀土 釀污染危害健康

德國媒體披露，中國的稀土事實上多來自緬甸，再運往中國加工，這些稀土礦主要集中在緬北的克欽邦。（路透）

2025/07/06 23:33

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國因管制稀土出口與美國、歐盟展開攻防之際，德國媒體披露，中國的稀土事實上多來自緬甸，再運往中國加工，原因是中國調高環保標準，稀土開採難度增加，加上盛產稀土的緬北缺乏中央政府控管，採礦活動不受監督，為當地帶來環境污染和健康等多方面危害。專家直指，中國一方面在本國宣稱這種開採方式不被接受，卻以鄰為壑，在鄰國繼續開採。

德國「商報」（Handelsblatt）日前以「中國透過破壞性交易鞏固（稀土）主導地位」為題報導，緬甸是中國最重要的外國稀土供應國，緬北的稀土開採在短短數年間成為價值數十億美元的生意，背後是龐大的國際利益。緬北稀土的開採過程，為當地民眾帶來嚴重的健康隱患，且使當地傳統經濟陷入危機，還助長已延續數年的內戰。

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報導指出，中國企業利用緬甸內戰，在中央政府鞭長莫及的緬北大肆採礦。中國海關2024年資料顯示，中國3分之2的稀土進口來自緬甸。這些稀土礦主要集中在緬北的克欽邦（Kachin）。2021年緬甸軍事政變後，克欽邦興起採礦熱潮，2021年至2024年底，克欽邦新開闢245個稀土礦場，比軍事政變前的4年大增逾1倍。

市場研究機構Adamas Intelligence指出，全球57％的金屬鏑和鋱來自緬甸，可用於生產電動汽車磁鐵等物件。環保組織估計，幾乎沒有哪塊電動車的磁鐵，沒有包含來自緬甸的爭議性原料。

據報導，前述礦場不是中國商家直接投資，就是當地企業與中國合夥人合作。2021年至2024年，緬甸對中國供應價值達36億美元（約1041億台幣）的稀土，比軍事政變前的4年間大增500％。不同的政治團體都試圖以開採稀土的利潤遂行其目標，緬北克欽邦的稀土礦，就被不同的武裝勢力先後掌控，並以開採稀土的收入擴充自身武裝。

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