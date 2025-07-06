中國特工試圖蒐集敏感訊息 加國情報機構發出間諜活動警告

加拿大安全球報局（CSIS）官員已向某些聯邦部門和大學發出「間諜活動」警告，稱有1名個人試圖為中國情報機構獲取敏感訊息，並提醒他們注意此人，但CSIS未公開此人身份。（美聯社）

2025/07/06 21:55

〔編譯盧永山／綜合報導〕加拿大《環球新聞》7月5日報導，加拿大安全情報局（CSIS）官員已向某些聯邦部門和大學發出「間諜活動」警告，稱有1名個人試圖為中國情報機構蒐集敏感訊息，並提醒他們注意此人，但CSIS未公開此人身份。

CSIS發言人巴爾薩姆（Eric Balsam ）表示：「我們可以確認，已向某些聯邦部門和大學發布了1份間諜活動通報，警告有1人正代表中國情報機構，試圖蒐集加拿大的敏感和專屬訊息。CSIS建議接收方在與此人接觸時須極度謹慎，避免與其討論任何機密和敏感訊息，並建議把與此人的任何可疑接觸情況呈報給相關安全官員。」

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巴爾薩姆指出，CSIS發布此類警告，是保護和維護加拿大敏感及專屬訊息的努力一環，「我們不會猶豫採取包括發布間諜通報在內的各種措施，以適當方式提醒加拿大政府內外的利益相關方，注意國家安全威脅」。

CSIS未透露該警告發布的具體時間，僅表示是在最近幾週，也沒有公開此人身份，或指出哪些政府部門和大學是其通報目標。但眾所週知，中國被視為加拿大最大的反情報威脅，中國長期以來也一直試圖從西方國家竊取科研成果和技術。

2022年1月加拿大首次起訴涉嫌從事經濟間諜行為的嫌疑人——電動車電池研究人員王躍生（Yuesheng Wang），他被控在Hydro-Québec任職期間為中國獲取商業機密，2024年他又面臨新指控。2021年加拿大政府宣布，位於溫尼伯的加拿大國家微生物實驗室華裔科學家邱香果及她的丈夫成克定，因涉嫌與中國共享訊息而被解僱。

CSIS在今年6月發布的年度報告中指出：「中共政權（PRC）反覆展現出願意使用秘密和欺騙手段來獲取知識產權和前沿技術。」

報告稱，北京當局尤其渴望獲得加拿大在人工智慧（AI）、量子計算、生物科技和航空航天技術方面的知識，以推動其產業和軍事發展，「加拿大以其先進的經濟體和尖端科研能力，在2024年頻繁成為中共惡意活動的目標，威脅到國家的經濟繁榮」。

為因應敵對勢力企圖獲取加拿大太空科技的行為，CSIS表示，已大幅增加向該領域從業人員提供的安全簡報次數，「這些簡報提高了人們對加拿大太空領域面臨日益嚴重威脅的認識，並增強了防範來自包括俄羅斯和中國在內的敵對國家所實施的間諜活動和破壞行為的能力」。

加拿大工業部長趙美蘭（Mélanie Joly）上週宣布，加拿大政府已下令中國監控設備公司海康威視（Hikvision）關閉其加拿大業務，並因國家安全考量要求其撤離加國。

霍格委員會（Hogue Commission）近日發布報告，將中國列為對加拿大民主機構進行外國干預最活躍的行為體，並指出「中共政權將加拿大視為優先級最高的目標」；報告還稱，中國對加拿大構成最複雜、最活躍的網路安全威脅，CSIS評估發現，中國逐漸增加使用社群媒體和網路在選舉等方面發動假訊息戰。

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