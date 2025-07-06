伊朗遇襲 中俄保持距離 德智庫：「邪惡軸心」都很自私

在伊朗遭受以色列和美國連番攻擊期間，中國國家主席習近平（左）和俄國總統普廷（右）等「邪惡軸心」盟友，都與伊朗「保持距離」。（法新社）

2025/07/06 21:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國、俄羅斯、伊朗、北韓四國結盟，近年經常被西方國家視為「邪惡軸心」，尤其是在俄國尋求另三國協助攻打烏克蘭之後。然而，《紐約時報》6日分析，在伊朗遭遇以色列及美國轟炸期間，中俄兩國皆與伊朗保持距離，凸顯「邪惡軸心」的局限性。

紐時指出，在伊朗與以色列的戰爭中，或美軍轟炸伊朗核設施時，中、俄、朝都沒有出手援救。伊朗提供無人機和彈道飛彈給俄國，又售予中國石油，但這兩國僅對美軍行動發出典型的譴責，沒有給予伊朗任何實質性幫助。

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德國智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」主任陳寒士（Alexander Gabuev）表示，中俄沒有援助伊朗，暴露這個「邪惡軸心」概念的局限性，「他們都很自私，不想捲入他人的戰爭中。他們不一定像美國及其盟友一樣，共享相同的制度框架和價值觀」。

陳寒士進一步分析，中、俄、伊、朝之間可能存在適度的協調，對美國或西方都有一些相同的挫敗感，「但這並不特別有意義」，他們實際上由對美國及其盟友的憤怒、敵意而聚集在一起。在四國之間，只有俄朝有共同防禦條約。除了向俄國提供武器外，北韓還派出1萬4000多名士兵加入俄軍，前往烏克蘭作戰。

對中國而言，以伊戰爭若擴大為區域戰爭，將危及中國從這些國家進口石油，因此中國才會試圖平息敵對行動。中國2023年促成伊朗和沙烏地阿拉伯和解，那段時期中國在中東的影響力達到頂峰，但現在隨著敘利亞獨裁總統阿塞德被推翻，伊朗也被戰爭削弱，中國正仔細處理以伊衝突，以了解該地區目前哪些政府、政治組織或民兵組織最強大。

華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻則認為，稱中、俄、伊、朝為「邪惡軸心」仍成立，因為儘管四國沒有共同的防禦協議，但仍具有「反美、反西方、反自由民主」的觀點，「他們不會在戰爭中並肩作戰的事實，並沒有使他們的合作更少」。

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