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    有把握結束烏戰？ 川普改口：我不知道

    美國總統川普重返白宮前信誓旦旦表示，能在一天內結束俄羅斯對烏克蘭的入侵戰爭；在經過半年努力後，川普改口說，他不確定是否能夠結束這場戰事。川普（右）和烏國總統澤倫斯基（左）6月25日在北約組織高峰會碰面。（歐新社）

    美國總統川普重返白宮前信誓旦旦表示，能在一天內結束俄羅斯對烏克蘭的入侵戰爭；在經過半年努力後，川普改口說，他不確定是否能夠結束這場戰事。川普（右）和烏國總統澤倫斯基（左）6月25日在北約組織高峰會碰面。（歐新社）

    2025/07/06 19:55

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普重返白宮前信誓旦旦表示，他能在一天內結束俄羅斯對烏克蘭的入侵戰爭。然而，在經過半年努力後，川普改口說，他不確定是否能夠結束這場進入第4年的戰事。

    美國政治新聞網站《Politico》5日報導，川普過去一週先與俄國總統普廷通電話，但事後表明「令人失望」，因為停火談判絲毫沒有進展，普廷根本沒打算收手。川普之後又與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，承認烏軍需要更多防空飛彈來抵禦俄軍空襲。

    當被問及是否有信心能夠結束烏俄戰爭，川普拋下過去的自信口吻，明白告訴記者：「我不知道。我不能告訴你這是否會發生。」進一步被問到結束戰爭是否仍是其優先事項時，川普則說：「是的。我希望能如此。」

    去年總統大選期間，川普承諾在進入白宮的第一天，就結束這場曠日持久的戰事，但他後來在《時代》雜誌訪問時稱這個說法是「誇飾」。4日，川普再次強調，美國「幫了很多國家」，但烏克蘭的情況是前總統拜登造成、而不是川普造成的，「我是在試圖結束它」。

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