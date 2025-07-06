有錢不一定能成功 馬斯克創黨面臨6大挑戰

馬斯克如何帶領新創政黨殺出血路，外界緊盯不放。（路透）

2025/07/06 19:46

〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球首富馬斯克近年先是遠離美國民主黨，又與美國總統川普為首的共和黨鬧翻，5日進一步宣布新政黨「美國黨」，準備撼動兩大主流政黨壟斷美國政壇的格局。然而，「華盛頓郵報」分析，馬斯克要將新政黨打造成一場有意義的運動將非常困難，將面臨制度障礙、歷史阻力、潛在受眾分歧等6大挑戰。

馬斯克面臨的第一個挑戰是「制度障礙和投票規則」。美國「贏者全拿」（winner takes all）的選舉人票制度對小黨不利，不能像其他民主政體的小黨一樣，取得一定門檻票數就能在國會佔有一席之地，並以此為基礎繼續發展。另外，如果馬斯克想支持不同州別的聯邦選舉候選人，或推選兩大黨以外的總統候選人，他的新政黨就必須遵守不同的參選要求，且各州和聯邦選舉委員會對於新政黨註冊有各自要求，各州還可能設有居住地、選民請願簽名等其他要求。

請繼續往下閱讀...

第二個挑戰是「歷史阻力」，雖然早就有兩黨以外的政黨，但近年在全國層級的號召力有限，上一次兩黨以外的總統候選人贏得選舉人票已是一九六八年，當時五個南方州支持美國獨立黨候選人華勒斯（George Wallace）。

第三個挑戰是「範圍和策略」，儘管馬斯克已鎖定明年國會中期選舉，計畫集中火力搶下關鍵議席，但專家認為馬斯克推出的候選人只會是「攪局者」和「混淆者」，不會獲勝。再者，馬斯克主打反對「大而美」法案，也還不足以成為長期的「政黨戰略」。

第四個挑戰是「潛在受眾之間的分歧」。馬斯克追求的八十％「中間派」選民，並不一定有足夠凝聚力來組建政黨，因為人們對現有政黨懷有感情，對新政黨會有顧慮，加上馬斯克究竟追求的是什麼目標，以及他口中的八十％都沒有明確定義。

第五個挑戰是「贏得政治盟友」。在退出聯邦政府，並與川普和共和黨人鬧翻後，馬斯克在共和黨的影響力正在減弱。一個強大的政黨自帶金流，支持者「不只給你錢，還把選票給你」，反觀馬斯克雖富有，但新政黨需要異常忠誠的支持者，「這不是花錢就能買到的」。

馬斯克的第六個挑戰是「耐心」。馬斯克在經商方面向來打破常規、設定野心勃勃的目標，但是否有耐心讓新政黨逐步在政治上殺出血路，能否容忍候選人經歷層層選票考驗，最終卻仍落敗？血淋淋的例子是，今年稍早馬斯克斥資超過兩千萬美元，支持威斯康辛州最高法院一名保守派大法官人選，並誇大其辭地描述這場司法競選可能影響西方文明進展，但最後勝出的還是自由派大法官。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法