日本櫻島火山噴發！煙柱衝3000公尺高空 觀測到「山體膨脹」
今（6）日上午，鹿兒島縣著名活火山「櫻島火山」繼今年6月1日後，再度出現噴發活動，火山煙柱直衝約3000公尺的高空。（圖擷取自@373news_twit 社群平台「X」）
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島縣的外海從上月21日起地震頻傳，截至今（6）日已累積發生逾1400次地震；與此同時，位於九州地區的燃岳火山、阿蘇火山的活火山陸續傳出噴發狀況，引發各界關注。今（6）日上午，鹿兒島縣著名活火山「櫻島火山」繼今年6月1日後，再度出現噴發活動，火山煙柱直衝約3000公尺的高空。
綜合日媒報導，根據鹿兒島當地氣象台指出，櫻島火山南岳山頂火口於今日上午9點33分噴發，濃密的火山噴煙瞬間衝到約3000公尺高空，之後火山灰隨著風向朝東南方飄散。當地氣象台推估，到今日下午4點左右，鹿兒島市與垂水市會出現較多火山灰堆積，鹿屋市、志布志市、大崎町、東串良町與肝付町則會出現少量降火山灰降灰。
請繼續往下閱讀...
另外，早在昨（5）日清晨5點左右，當地觀測站有觀測到地殼變動跡象，顯示櫻島火山的山體可能正處於在膨脹、擴張的狀態。此外，櫻島火山南岳與昭和火口周邊出現超過1公里範圍的大型火山石飛散風險，同時伴隨著小規模火山碎屑流發生的可能性，因此當局仍維持櫻島火山警戒等級第3級，禁止民眾靠近火山區域。
【桜島も1か月ぶりの噴火】— ウェザーニュース （@wni_jp） July 6, 2025
鹿児島県の火山 桜島では、今日7月6日（日）9時33分に噴火が発生しました。気象台からは、噴煙の高さは火口上3,000mまで上昇したとの火山観測報がでています。
風下にあたる南東方向（垂水・鹿屋方向）の地域では降灰の影響に注意してください。https://t.co/CzLjbT3Hus pic.twitter.com/kZ3lVsJVXV
【速報】桜島が噴火、噴煙3000メートル 噴火警戒レベル３を継続 https://t.co/vGIFqAjaxk #南日本新聞 #鹿児島 pic.twitter.com/UQv39MpAgS— 南日本新聞【公式】 （@373news_twit） July 6, 2025
〈詳報〉桜島の山体膨張は解消されず――南岳が噴火、噴煙最大3000m、地殻変動は鈍化したが「一度で解消されたら多量の降灰恐れ」 https://t.co/jKHOQgzPsW #南日本新聞 #鹿児島 pic.twitter.com/wpAQOVlsAj— 南日本新聞【公式】 （@373news_twit） July 6, 2025
【速報】桜島が噴火、噴煙3000メートル 噴火警戒レベル３を継続 https://t.co/vGIFqAjaxk #南日本新聞 #鹿児島 pic.twitter.com/UQv39MpAgS— 南日本新聞【公式】 （@373news_twit） July 6, 2025