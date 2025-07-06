日本櫻島火山噴發！煙柱衝3000公尺高空 觀測到「山體膨脹」

今（6）日上午，鹿兒島縣著名活火山「櫻島火山」繼今年6月1日後，再度出現噴發活動，火山煙柱直衝約3000公尺的高空。（圖擷取自@373news_twit 社群平台「X」）

2025/07/06 20:01

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島縣的外海從上月21日起地震頻傳，截至今（6）日已累積發生逾1400次地震；與此同時，位於九州地區的燃岳火山、阿蘇火山的活火山陸續傳出噴發狀況，引發各界關注。今（6）日上午，鹿兒島縣著名活火山「櫻島火山」繼今年6月1日後，再度出現噴發活動，火山煙柱直衝約3000公尺的高空。

綜合日媒報導，根據鹿兒島當地氣象台指出，櫻島火山南岳山頂火口於今日上午9點33分噴發，濃密的火山噴煙瞬間衝到約3000公尺高空，之後火山灰隨著風向朝東南方飄散。當地氣象台推估，到今日下午4點左右，鹿兒島市與垂水市會出現較多火山灰堆積，鹿屋市、志布志市、大崎町、東串良町與肝付町則會出現少量降火山灰降灰。

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另外，早在昨（5）日清晨5點左右，當地觀測站有觀測到地殼變動跡象，顯示櫻島火山的山體可能正處於在膨脹、擴張的狀態。此外，櫻島火山南岳與昭和火口周邊出現超過1公里範圍的大型火山石飛散風險，同時伴隨著小規模火山碎屑流發生的可能性，因此當局仍維持櫻島火山警戒等級第3級，禁止民眾靠近火山區域。

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