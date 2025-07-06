德州洪災死亡人數攀升至50人 27名失蹤女童徹夜搜救中

美國德州因暴雨引發毀滅性洪災，瓜達魯普河沿岸滿目瘡痍。圖為民眾5日站在橋下的殘骸堆中，臉上帶著震驚的神情，搜尋可能的生還者。（法新社）

2025/07/06 18:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國德州中部因連日暴雨引發的毀滅性洪災，災情持續擴大。根據《法新社》最新統計，截至7月6日，死亡人數已攀升至50人。當前搜救行動的焦點，集中在連夜尋找一處河畔夏令營中失蹤的27名女童，每一分秒都至關重要。

這場災難始於國慶假期間，數月雨量在數小時內傾瀉而下，導致瓜達魯普河水位在短短45分鐘內暴漲8公尺。位於重災區克爾郡的「神秘營」遭惡水吞噬，現場滿是泥濘覆蓋的泰迪熊與孩童用品，營隊負責人亦不幸罹難。

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德州州長艾波特已下令搜救行動徹夜進行，強調「每小時都很關鍵」。美國國土安全部長諾姆也表示，海岸防衛隊正冒著風暴執行撤離任務。搜救團隊正沿著整條瓜達魯普河，從空中、地面與水路三方面同步搜索倖存者。

除了克爾郡已知的43名罹難者外，崔維斯郡、伯內特郡等地也陸續發現遇難者，使總死亡人數達到50人。當地居民描述，洪水來勢洶洶，曾目睹整棟房屋被沖走。國家氣象局警告，更多降雨仍在預報中，洪水威脅尚未解除。

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