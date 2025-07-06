內亂風暴擴大！韓檢列3大罪狀 2度聲押尹錫悅

南韓前總統尹錫悅（左）於5日抵達首爾高等檢察廳，就其所涉內亂案接受獨立檢察組調查。獨檢組在此次關鍵偵訊結束後，於隔日正式向法院提請簽發逮捕令。（歐新社）

2025/07/06 18:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕震撼南韓政壇的內亂案調查再次升級。負責此案的獨立檢察組6日宣布，已向首爾中央地方法院2度提請批准逮捕前總統尹錫悅。此舉距離獨檢組正式啟動調查僅18天，此前尹錫悅已接受2次傳喚，其中一次偵訊時間長達9小時。

《韓聯社》引述獨檢組助理檢察官朴志英的說法指出，此次提請逮捕尹錫悅的罪名，主要包含濫用職權妨礙權利行使、妨害執行特殊公務及偽造公文。檢方認為，尹錫悅否認所有指控，考量其前總統的社會影響力，存在與共犯串供及湮滅證據的高度風險，因此有其羈押必要。

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《法新社》的報導則補充，尹錫悅的法律團隊隨即發表聲明，痛批檢方此舉「過度且無理」，並主張檢方在調查過程中未能提出任何客觀證據。

針對外界最關注的「叛國罪」嫌疑，即尹錫悅為合理化戒嚴而涉嫌指示無人機飛往平壤一事，《韓聯社》明確指出，因該部分仍在調查階段，故未被列入本次逮捕令的聲請範圍。法院預計在數日內做出裁決，是否簽發逮捕令，將成為此案調查能否深入推進的關鍵轉捩點。

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