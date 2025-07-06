法農挑戰乳酪傳統！養駱駝製奶酪 每公升要價580元

法國北部費尼村的駱駝牧場，數頭駱駝悠閒吃草。隨駱駝奶的營養與生態價值受到關注，這類非典型畜牧業正逐漸興起。（法新社）

2025/07/06 17:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕在牛隻與起司象徵法式乳業傳統的北部村落，一名農民竟靠駱駝製奶酪，不僅挑戰百年規則，更讓他在歐洲打出一片天。根據雅虎新聞報導，隨著駱駝奶的健康與生態效益受到重視，這項原本專屬沙漠遊牧民族的資源，如今正成為全球乳品市場的新寵。

《法新社》報導，現年43歲的喬布（Julien Job），過去為動物園與馬戲團運送動物。他笑稱：「你必須喜歡未知。」2015年，他返鄉在費尼村（Feignies）創辦「駱駝牧場」（Camelerie），如今飼養80頭駱駝，是歐洲規模最大之一。駱駝身影穿梭法國牧場，畫面既衝突又超現實。

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喬布也是法國首位獲歐盟批准，得以商業化銷售駱駝奶與製品的農民。他的產品包括巴氏殺菌駱駝奶、克菲爾（發酵乳），以及與研究團隊合作開發、並於2024年哈薩克世界乳酪大賽獲獎的兩款起司：「Bosse des Fagnes」與「Camelhoumi」。

駱駝奶素有「超級食物」之稱，含鐵量為牛奶五倍，富含維他命C與不飽和脂肪酸，不易致敏、易於消化。部分研究更指出其可能具有免疫調節、抗發炎與調節血糖等潛力。不過，法國農業國際發展研究中心也提醒：「圍繞這種奶，混合了神話、經驗觀察與科學真相。」

氣候變遷讓駱駝飼養逐漸在非洲、美國與歐洲展開。駱駝能耐零下40至攝氏40度高溫，以貧瘠植被為食，耗水量遠低於牛隻，無蹄結構對土地損害也更低，甚至能應用於生態放牧。

不過，駱駝奶目前仍屬奢侈品，每公升售價高達17歐元（約新台幣579元），產量又稀，一頭母駱駝兩日僅產2至3公升，遠遜諾曼地乳牛。為維持營收，喬布也經營騎駱駝觀光、販售幼駝等多角化業務。

這門冷門生意，如今正可能在氣候新時代翻紅。

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