達賴喇嘛90歲生日 賴清德等各國領袖送上祝福

西藏精神領袖達賴喇嘛6日歡度90歲生日，感謝為他獻上祝福的信眾。（歐新社）

2025/07/06 16:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕西藏精神領袖第14世達賴喇嘛6日歡度90歲生日，賴清德總統在內等各國領袖送上祝福。不過，英國《衛報》指出，達賴喇嘛的生日引發未來地緣政治問題，西藏人民擔心，中國政府最終會指定達賴喇嘛接班人，加強北京對西藏的控制。

在印度北部山城達蘭薩拉，當地為達賴喇嘛舉行1場慶祝生日的儀式，並宣讀各國領袖的祝賀聲明。賴清德總統在聲明中表示，達賴喇嘛樹立的榜樣「引起所有珍惜自由、民主和尊重人權者的共鳴」。此外，賴清德總統6日也在社群平台Ｘ以中文、英文發文祝賀達賴喇嘛吉祥安康，感謝達賴喇嘛畢生致力提倡和平與人權理念，與台灣人民所珍視的價值心心相印。

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印度總理莫迪在聲明中表示：「我與14億印度人民一道向尊者達賴喇嘛致以最熱烈的祝福，祝賀他90歲生日。」他補充道，達賴喇嘛一直是愛、同情、耐心和道德紀律的永恆象徵。

美國國務卿魯比歐則表示，華府「致力於促進對西藏人民人權和基本自由的尊重」，並強調華府「支持保護西藏獨特的語言、文化和宗教遺產，包括他們自由選擇和崇敬宗教領袖而不受干涉的權利」。

與此同時，3位美國前總統也獻上祝福。

柯林頓表示：「當我們看到分裂的力量正在撕裂我們共同的人性結構時……我感謝您為建立一個更美好、更友善、更富有同情心的世界所做的不懈努力。」布希表示：「世界是一個動蕩的地方，我們比以往任何時候都更需要您的善良、同情和愛心。」

歐巴馬則稱呼達賴喇嘛為「親愛的朋友」，祝福這位「我所認識最年輕的90歲老人生日快樂」。歐巴馬還說，「當我意識到您在世界舞台上擔任領袖的時間比我的壽命還要長時，我感到很榮幸」，並補充說，「您向幾代人展示如何去展現同情心，如何為自由和尊嚴發聲」。

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