沒有理由拒絕！ 台灣首次獲邀參加廣島、長崎和平紀念儀式

日本長崎市每年8月9日都會舉行原爆和平紀念儀式，曾表示不會邀請台灣參加的長崎市長鈴木史朗，5日改口表示已告知台灣「可以出席」。（美聯社檔案照）

2025/07/06 16:18

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕日本長崎市長鈴木史朗5日表示，將接受台灣參加8月9日舉行的和平祈念儀式。這將是台灣首次參加該項儀式，另外，廣島市於8月6日舉辦的和平紀念儀式，台灣今年也是首次受邀參加。

廣島和長崎兩市每年分別於8月6日和9日舉辦和平紀念活動，邀請各國代表參加。去年廣島邀請以色列參加和平紀念儀式遭到反戰人士批評，而長崎則因未邀以色列參加而引發歐美各國不滿，導致日本除外的7大工業國（G7）駐日大使缺席抗議，和平紀念儀式被「政治化」的問題浮上檯面。

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廣島市為避免爭議，今年改向各國廣發通知函，由各國自行判斷是否出席，這項改變也讓台灣被列為通知對象，我方當然積極爭取，相關代表也獲得廣島市長松井一實的親筆邀請函。

長崎市從2014年開始向各國發送邀請函以來，台灣一樣從未獲邀，但今年因為廣島市開啟的新模式，我方也主動出擊，向長崎市表達與會的意願。鈴木在5月被媒體問及此事時，態度還相當消極，推說台日無正式邦交，且未以國家身分在日設有大使館、也非聯合國成員國，因此不符合邀請條件，但此事經媒體報導後，引發日本民眾不滿，批評長崎市連北韓都發邀請函，竟然不邀台灣。還有網友指出，中國總領事館就位於長崎和平紀念公園的附近，希望長崎市能拿出勇氣邀請台灣參加。

鈴木在6月初鬆口表示，已收到台灣方面傳達參加的意願，正在研究如何應對，5日他在和平宣言文起草委員會結束後受訪表示，「已經回覆台灣，歡迎他們出席」。讀賣新聞報導，長崎市公所調查課的負責人表示，長崎市接受各國際組織等的參加請求，所以沒有理由拒絕台灣。

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