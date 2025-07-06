長崎市長證實 台灣首次獲邀參加原爆紀念儀式

日本長崎市每年8月9日都會舉行原爆和平紀念儀式，曾表示不會邀請台灣參加的長崎市長鈴木史朗，5日改口表示已告知台灣「可以出席」。（美聯社檔案照）

2025/07/06 16:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在第二次世界大戰遭到美軍原子彈轟炸的日本長崎市，每年8月9日都會舉辦原爆和平紀念儀式。日本《共同社》報導，長崎市長鈴木史朗5日證實台灣今年「可以出席」，這將是台灣首次參與原爆和平紀念儀式。

長崎去年因以色列在加薩走廊發動戰爭，未邀請以色列出席原爆紀念儀式，引起爭議，今年決定邀請所有在日本設有外交使團或在聯合國設有代表處的國家和地區，參加原爆80週年紀念儀式，但鈴木史朗5月間被問到是否邀請台灣時一度表示，台灣並不符合邀請條件，消極態度受到日本輿論譴責。

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隨著台灣方面首次向長崎提出參加意願，鈴木史朗6月初曾改口正在研究如何應對。5日，鈴木史朗在回答媒體詢問時答覆已告知台灣「可以出席」，但未透露何時告知、以及台灣方面如何回應。從現存紀錄來看，若台灣出席，將是首次。

至於原子彈爆炸比長崎早3天的廣島，今年則未特別發出邀請，而是通知所有國家，歡迎各國參加8月6日的紀念儀式。廣島方面此前同樣一直未將台灣視為邀請對象，但在台灣表達參加意願後，已向台灣發送儀式通知。

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