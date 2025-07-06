達賴喇嘛90大壽反思一生無憾 轉世繼承權與北京交鋒浮上檯面

西藏精神領袖達賴喇嘛於7月6日迎來90歲大壽，長期支持他的好萊塢影星李察基爾（右）也親赴印度達蘭薩拉的慶典，並親吻其手背致意。（法新社）

2025/07/06 16:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕自稱「單純的佛教僧侶」的西藏精神領袖達賴喇嘛，於7月6日（週日）迎來其90歲大壽。據《法新社》報導，在這場於印度達蘭薩拉舉行的慶典上，他不僅再次確認轉世制度將延續，更使其流亡辦公室與北京之間，關於「下一世繼承人」認證權力的激烈交鋒，正式浮上檯面。

報導指出，慶典在繚繞的誦經聲中展開，數千名信眾齊聚，為這位他們相信是觀世音菩薩第14次轉世的領袖祝壽。達賴喇嘛身穿傳統袈裟，在僧侶的攙扶下，向追隨者露出他標誌性的燦爛笑容。他在生日文告中感謝眾人，並祈願大家能藉此機會「培養內心的平靜與慈悲」。

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然而，祥和的慶典背後，是日益緊迫的政治角力。達賴喇嘛藉此機會，重申其駐印度的「甘丹頗章信託基金」，擁有「專屬」權力來尋找並認證其繼任者。此舉是對北京的直接回應，中國外交部發言人日前才強硬表示，轉世「必須由中央政府批准」，並將透過北京掌控的「金瓶掣籤」儀式來決定。

達賴喇嘛過去曾警告，若被不誠實地使用，金瓶掣籤將不具任何「精神品質」。外界普遍擔憂，在他圓寂後，北京將自行任命1位繼承人，以強化對西藏的控制，屆時可能出現2位達賴喇嘛並存的局面。

這場發生在喜馬拉雅山麓的紛爭，也成為國際角力的縮影。印度總理莫迪高調獻上生日祝福；美國國務卿魯比歐也發表聲明，重申華府對藏人人權的承諾。好萊塢影星李察基爾，以及美國前總統柯林頓、小布希與歐巴馬，皆表達了支持。

在紛擾之中，達賴喇嘛本人則顯得平靜。他用藏語對信眾說：「我現在90歲了……回顧我的一生，我沒有浪費我的生命。」他表示，自己已將一生奉獻於尋求慈悲，「我在死亡時不會有任何遺憾，而是能夠非常平靜地死去。」

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