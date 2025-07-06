呂特：習近平攻台前 一定會要普廷拖住北約

上月底的北約高峰會中，呂特（右）和川普並肩而坐。（路透）

2025/07/06 14:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在不久前落幕的北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會，歐洲國家同意在2035年前將國防支出提高至佔國內生產毛額（GDP）的5％，符合美國總統川普的要求，而北約秘書長呂特被視為促成此一轉變的重要人物。呂特在《紐約時報》5日發布的專訪中再次強調提高軍費對於嚇阻俄羅斯的必要性，同時也重申大西洋地區與印太地區的聯繫愈發緊密，在中國對台灣虎視眈眈之際，歐洲不可能置身事外。

呂特指出，俄羅斯正以近代史上前所未有的速度和步伐進行重建，目前3個月生產的彈藥數量是整個北約1年生產數量的3倍。況且，俄國正與北韓、中國、伊朗等友好勢力合作，對烏克蘭的侵略戰爭無不借助這些國家暗中出力，「印太地區和大西洋地區的聯繫愈發緊密，我們知道中國對台灣虎視眈眈，鑑於整個地緣政治格局，如果我們堅持（國防支出佔GDP）2％，就無法保護自己」。

請繼續往下閱讀...

呂特進一步提到，人們愈來愈意識到，如果中國國家主席習近平決定侵略台灣，他一定會先告訴俄國總統普廷，「嘿，我打算這麼做了，我需要你去攻擊北約領土，讓歐洲國家自顧不暇」。呂特表示，這很可能就是事態發展的方向。因此，為了阻止他們，我們必須做兩件事：一是北約整體實力非常強大，俄國永遠不會發動攻擊；二是與印太地區合作，這也是川普總統大力提倡的。北約和印太國家在國防工業、創新方面有著緊密的聯繫和合作。

《紐時》詢問呂特，愛沙尼亞沒有空軍、海軍，很可能成為俄國囊中物，這是否為一個警鐘？呂特強調，一旦愛沙尼亞遭到攻擊，北約的反應將是「毀滅性」，但現在必須確保不能光有執行計畫，還必須有足夠的人力和軍備來完成，這就是必須增加軍費的原因。呂特重申，一旦出現這種情況，北約全部力量，包括美國全力支援，都將前去救援，普廷深知這一點，所以不會攻擊愛沙尼亞，「但如果我們不進行額外投資，5年或7年後他可能會實現這個目標」。

《紐時》進一步追問，人們顯然對「美國全力支援」抱持擔憂和懷疑，因為川普從未完全承諾如果真的發生類似的事情，他會出面保衛歐洲。呂特則回應，他「百分之百」相信美國會全力支援，因為在過去半年與川普政府的討論中可知道，美國完全致力於北約，以及涉及共同防禦的第五條款，但目前有一個很大的問題是，歐洲各國還沒有承擔他們應付的份額。

針對川普政府準備從歐洲撤軍，呂特則說明美國並沒有疏遠歐洲，而是希望歐洲承擔更多保衛北約領土的責任，好讓美國可以集中更多精力在印太地區，「這也符合我們歐洲的利益」，畢竟在烏克蘭戰爭中，就能看到中國和北韓深度參與的痕跡，「這一切都是相互關聯的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法