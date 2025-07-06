為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美德州湖泊3年來撈起38具遺體 專家籲當局追查是否有連環殺手

    美國德州柏德女士湖從2022年來已撈出38具遺體，專家呼籲當局應追查是否有殺人魔。（彭博）

    美國德州柏德女士湖從2022年來已撈出38具遺體，專家呼籲當局應追查是否有殺人魔。（彭博）

    2025/07/06 14:43

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州奧斯汀的柏德女士湖（Lady Bird Lake），從2022年來已打撈起38具遺體，當局否認有連環殺手的可能，但法醫精神科專家、經常出庭作證的利柏曼（Carole Lieberman）表示，執法單位的說法太過武斷，應該要持續追查是否有殺人魔存在。

    《福斯新聞》報導，柏德女士湖上個月撈到這3年來的第38具遺體，從穿著來看應是划船落水失蹤的17歲少年。事實上，38名死者當中最主要的死因被認定為意外溺斃，緊接著是輕生、藥物過量等因素，僅有1起案例被歸類為謀殺、大約6起暫時列為原因不明。

    不過，利柏曼指稱38名死者當中有30人是男性，且60％的年齡在30至49歲之間，如果真的是意外或輕生離世，很難會出現某個性別的受害者明顯多於另一性別的狀況。

    柏德女士湖當地流傳著一種說法，亦即受害者是在附近雷尼街（Rainey Street）的酒吧裡喝下摻有約會迷姦藥物的飲品，被兇手侵犯、劫財後棄置於湖中溺斃，利柏曼認為這類藥物確實能讓成年男性輕易地變成獵物。

    對此，奧斯汀警方強調當局都已確認絕大多數案件與犯罪無關，基本上都是和心理、身體問題或藥物濫用、落水但不會游泳或失去游泳能力有關。

    然而，利柏曼直指除非有目擊者存在，否則不能排除這些「意外」是兇手所為，他希望當局不要對這類死亡事件的可怕巧合視而不見。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播