美德州湖泊3年來撈起38具遺體 專家籲當局追查是否有連環殺手

美國德州柏德女士湖從2022年來已撈出38具遺體，專家呼籲當局應追查是否有殺人魔。（彭博）

2025/07/06 14:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州奧斯汀的柏德女士湖（Lady Bird Lake），從2022年來已打撈起38具遺體，當局否認有連環殺手的可能，但法醫精神科專家、經常出庭作證的利柏曼（Carole Lieberman）表示，執法單位的說法太過武斷，應該要持續追查是否有殺人魔存在。

據《福斯新聞》報導，柏德女士湖上個月撈到這3年來的第38具遺體，從穿著來看應是划船落水失蹤的17歲少年。事實上，38名死者當中最主要的死因被認定為意外溺斃，緊接著是輕生、藥物過量等因素，僅有1起案例被歸類為謀殺、大約6起暫時列為原因不明。

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不過，利柏曼指稱38名死者當中有30人是男性，且60％的年齡在30至49歲之間，如果真的是意外或輕生離世，很難會出現某個性別的受害者明顯多於另一性別的狀況。

柏德女士湖當地流傳著一種說法，亦即受害者是在附近雷尼街（Rainey Street）的酒吧裡喝下摻有約會迷姦藥物的飲品，被兇手侵犯、劫財後棄置於湖中溺斃，利柏曼認為這類藥物確實能讓成年男性輕易地變成獵物。

對此，奧斯汀警方強調當局都已確認絕大多數案件與犯罪無關，基本上都是和心理、身體問題或藥物濫用、落水但不會游泳或失去游泳能力有關。

然而，利柏曼直指除非有目擊者存在，否則不能排除這些「意外」是兇手所為，他希望當局不要對這類死亡事件的可怕巧合視而不見。

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