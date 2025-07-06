習近平首度缺席金磚峰會 CNN揭示內部優先考量主導決策

中國國家主席習近平今年首度缺席金磚峰會，外媒分析，這顯示北京正將政策焦點轉向內部經濟與政治議程。（法新社資料照）

2025/07/06 14:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕金磚國家（BRICS）峰會6日在巴西登場，中國國家主席習近平卻首度缺席這項中國主導的重要多邊外交場域。根據美國有線電視新聞網（CNN）分析，此舉反映北京當前政策重心傾向「國內優先」，並不代表中國降低對金磚集團的戰略評估。

CNN指出，這是習近平執政以來首次未親自出席金磚峰會，儘管此集團已擴大至11國，涵蓋多個重要新興經濟體，並致力於構築對抗西方影響力的平行體系。外界原本預期，中方會藉本屆峰會展現全球南方領導角色，尤其在美國總統川普主張「美國優先」、重塑貿易關係與近期協助以色列轟炸伊朗核設施之際。

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儘管如此，中方選擇由國務院總理李強代表出席。CNN引述學者分析指出，這項決定應與中國國內當前所面臨的經濟壓力密切相關。北京當局正忙於制定未來五年發展規劃，並準備召開關鍵政治會議，聚焦提振內需、因應美中貿易摩擦與地緣政治風險。

新加坡國立大學副教授莊嘉穎（Chong Ja Ian）受訪時表示，川普擾動美國傳統同盟關係，可能令北京短期內感受到的「圍堵壓力」有所緩解，降低了藉峰會進行戰略反制的緊迫性。此外，中方或對今年峰會的成果預期不高，進一步降低了領導人親自出席的必要性。

CNN報導亦指出，中巴兩國近期已有高層互訪紀錄。習近平去年11月曾赴巴西出席G20峰會並進行國是訪問，巴西總統魯拉今年也訪問北京，雙方簽署多項合作協議。此背景下，中國此次由李強代行出席，可能也屬正常外交節奏調整。

香港大學助理教授黃裕舜（Brian Wong）表示，李強此行預料將持續推進中方對金磚擴張國的能源合作，並尋求擴大使用人民幣與數位人民幣於集團內部的貿易結算，延續北京強化區域貨幣主導權的既定策略。

CNN最後指出，儘管金磚架構持續擴大，且成員呼籲推動「多極世界」，但其內部制度差異與地緣立場分歧也使集體行動面臨挑戰。中俄兩國領導人此次未親自與會，除顯現內政考量，也反映金磚機制本身仍在調整其未來定位與實質功能。

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