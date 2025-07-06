英國夫妻花近200萬退休積蓄在國家公園建小屋 法院下令拆除

英國1對夫婦花光所有退休積蓄在國家公園建造1間小屋，隨後遭到法院下令拆除，示意圖。（法新社）

2025/07/06 13:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國1對夫婦花光所有退休積蓄約4.5萬英鎊（約177.72萬新台幣）在國家公園建造1間小屋，隨後遭到法院下令拆除，否則將面臨牢獄之災。

據《每日郵報》報導，英國夫婦安德魯（Andrew）和墨爾本（Melbourne）於2024年從土地銷售公司購買了1塊土地，本想作為社區花園使用，自己無意居住在這邊，於是便將退休積蓄約4.5萬英鎊全部投入在裡面。

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可隨著小屋即將完成，他們卻被告知此處屬於南唐斯國家公園（South Downs National Park），不可以進行任何土地動工，法院要求這對夫婦在2個月內拆除小屋，否則將會吃上官司。對此，他們堅稱對法規限制一無所知，並聲稱從不知道該地為國家公園的一部分。

不過他們的言論很快遭到其他人反駁，當地的官員表示在2024年9月以及2025年2月便陸續發出4份警告通知，但這對夫婦仍不顧一切地繼續建造。

在周圍住宅區的居民也說，他們本可以尋求各方機構尋求建議，但仍選擇一意孤行繼續建造，且每當有人詢問時，他們總是說詞反覆，顯然就是知道自己是理虧的一方。

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