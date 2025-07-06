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    地震不斷！日本十島村第2波避難46人搭船 將安置在鹿兒島市

    日本鹿兒島海域累計發生逾千起有感地震，十島村居民6日展開第2波撤離。圖為4日載送首波撤離民眾的船隻。（路透）

    日本鹿兒島海域累計發生逾千起有感地震，十島村居民6日展開第2波撤離。圖為4日載送首波撤離民眾的船隻。（路透）

    2025/07/06 11:43

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島海域從6月21日起累計發生逾千起有感地震，讓鹿兒島縣十島村民眾苦不堪言，繼4日首波撤離13人後，今（6日）第2波撤離46人已搭船啟程，將前往鹿兒島市安置。

    《NHK》報導，這次疏散的46人分別為十島村轄下惡石島31人、小寶島15人，搭上村內營運的渡輪出發，預計晚間6時許抵達鹿兒島港，居住在十島村所準備的旅館。

    據了解，目前惡石島仍有23名居民、小寶島為41人，十島村將密切關注他們的需求，若想要進行第3波撤離也會安排。十島村村長久保源一郎今上午訪視了首波撤離村民，他透露大家的狀況都很不錯，目前就等著第2波抵達。

    惡石島自治會長坂元勇，今早6時30分許開車載著89歲父親、88歲母親前去搭乘渡輪，他的母親透露自己活了88年，從來沒有經歷過如此頻繁的地震和將近6級的震度。

    肩負消防隊任務的坂本勇，送完父母搭船後仍繼續留在當地，他希望持續不斷的地震能趕快過去，讓惡石島居民恢復平常生活。

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