馬斯克不只當「關鍵少數」 組黨真正威力恐是共和黨「劇透者」

馬斯克曾是川普政府的座上賓，如今卻因政策反目，另組「美國黨」揚言顛覆兩黨政治，被視為將重創共和黨選情的最大變數。（路透資料照）

2025/07/06 12:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在與美國總統川普決裂後，科技鉅子馬斯克宣布成立「美國黨」，其對美國政壇的衝擊，可能遠不止於扮演國會的「關鍵少數」。據外媒分析，此舉真正的威力，在於可能扮演2026年期中選舉的「劇透者」（Spoiler），其對共和黨的威脅，遠大於民主黨。

所謂的「劇透效應」（Spoiler Effect），指的是第三方候選人會從意識形態相近的主要政黨中，吸走部分選票，從而可能導致該政黨的候選人，在勢均力敵的選戰中意外落敗。

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英國朴茨茅斯大學美國政治專家湯利（Dafydd Townley）向《新聞週刊》（Newsweek）分析指出：「若有任何影響，這個新政黨很可能會分裂共和黨的選票，短期內可能導致民主黨主導眾議院。」他認為，在美國的「贏者全拿」選舉制度下，第三方政黨往往對特定一方造成不成比例的傷害。

分析普遍認為，馬斯克所主張的財政保守、減少政府浪費，同時在社會議題上持自由或中間立場的理念，其主要吸引的目標客群，正是那些對川普不滿的共和黨溫和派，以及信奉小政府的自由意志主義者。

此一可能性，已引來民主黨的高度興趣。根據《雅虎新聞》（Yahoo News）報導，加州民主黨聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）就表示，他與馬斯克的「資深親信」談過，並樂見馬斯克在2026年將「炮火轉向MAGA共和黨人」，甚至認為民主黨應嘗試與馬斯克在部分議題上尋求合作。

儘管馬斯克擁有龐大財力與社群平台X作為動員工具，但《富比士》（Forbes）也指出，第三方在美國面臨複雜的各州投票資格規定等結構性障礙。因此，「美國黨」的真正威力，或許不在於贏下多少席次，而是它作為一個不可預測的變數，將如何擾亂2026年的政治賽局，迫使兩大黨，特別是共和黨，重新調整其政策與競選策略。

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