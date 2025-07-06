馬斯克組黨目標曝光 欲奪國會關鍵少數翻轉法案走向

馬斯克（左）與川普（右）曾在公開場合互動密切，如今卻因預算法案與補貼政策決裂，馬斯克更宣布另組「美國黨」參與2026年期中選舉，擺脫現有兩黨體制。（路透資料照）

2025/07/06 11:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《衛報》報導，美國科技巨頭馬斯克在與川普總統決裂後，宣布成立「美國黨」（America Party），並提出具體政治策略，計畫於2026年期中選舉中，集中資源奪下2至3個參議院席與8至10個眾議院席次，掌握國會「關鍵少數」，影響立法走向。馬斯克強調，美國政治體制已陷入「雙頭共治、一黨獨大」（uniparty）的局面，需透過新政黨還政於民。

馬斯克在他所擁有的社群平台X上表示：「考慮到國會席次極為接近，少數席次就能左右預算案、墮胎權、科技監管等重大法案。」他主張，不需挑戰全國兩黨，只要在少數搖擺選區獲勝，就能成為「議案通過與否的決定性力量」。為佐證民意基礎，馬斯克於7月4日發起X平台投票，超過125萬人參與，逾65%表示支持組建新政黨。

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另一方面，《華盛頓郵報》指出，馬斯克此舉源自與川普的政策衝突。川普近期簽署金額達3.3兆美元的聯邦支出法案，馬斯克隨即批評該案是「浪費與貪污」，並指美國正走向財政破產。他宣布退出川普指派的「政府效率部」（Doge），並揚言若法案通過，將自行組黨。川普則回嗆「沒了補貼，馬斯克只能滾回南非」，甚至暗示可能撤銷其歸化身分。

《華郵》進一步分析，雖然馬斯克擁有龐大財力與龐大社群動員力，但真正成立政黨並非易事。各州對政黨登記、選票列名與候選人認證皆設有繁瑣門檻，「美國黨」若要進軍全國選票體系，將面臨行政與法律的雙重挑戰。

儘管如此，政治學者普遍認為，馬斯克若成功主導部分席次選舉，可能對共和黨造成顯著打擊，特別是在保守派票源集中地區。第三勢力的出現將分散右翼選票，使民主黨在多數選區中間選民得以勝出，進而影響國會控制權與總統選舉布局。

馬斯克強調，他不是為了玩票或製造話題，而是要結束「利益集團聯合壟斷政權」的現狀。他寫道：「我們活在假民主裡，今天我來動手改變。」

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